दोस्त की सांसे जा रही हैं... मदद करें, द बिग बुल फेम निकिता दत्ता की गुहार

कोरोना वायरस से मौजूदा समय में जिस तरह भारत जूझ रहा है वैसी हालत किसी और मुल्क की देखने को नहीं मिल रही है. भारत में कोरोना का कोहराम बड़ी तेजी से फैल रहा है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. आम आदमी की हालत खस्ता हो गई है. आलम तो ये है कि मरीज को अस्पताल में ठिकाना नहीं मिल रहा और बाकी संसाधनों का भी आभाव बरकरार है. ऐसे में क्या बड़ा क्या छोटा हर कोई बस मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है. अब द बिग बुल की एक्ट्रेस निकिता दत्ता भी अपनी दोस्त के लिए मदद मांगती नजर आ रही हैं.

निकिता दत्ता की दोस्त की हालत नाजुक

द बिग बुल फिल्म में नजर आईं एक्ट्रेस निकिता दत्ता की दोस्त की हालत नाजुक है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद मांगी है. एक्ट्रेस ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि- जुहू क्रिटिकेयर में मेरी दोस्त की सांसे जा रही हैं. उसे तत्काल मदद की जरूरत है. अगर कोई इस मामले को लीड करता है तो बहुत मदद हो जाएगी. 🙏 इंजेक्शन आइटोलिजैक (100 mg), और इंजेक्शन टोउलीजुमाब (400 mg) या फिर इंजेक्शन एक्टेमेरा (400 mg).

Urgent help needed for a friend getting breathless at Juhu criticare hospital.

Any leads for these will be very helpful. 🙏🙏🙏

Injection Itolizac (100 mg) and Injection Toulizumab (400 mg) OR Injection Actemera (400 mg)