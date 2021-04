Oscars 2021: क्या है Nomadland फिल्म की कहानी, जिसने अपने नाम किए 3 ऑस्कर्स

चीनी-अमेरिकन डायरेक्टर Chloe Zhao ने ऑस्कर्स 2021 में इतिहास रच दिया है. उनकी फिल्म Nomadland को 93वें अकैडेमी अवॉर्ड्स में तीन केटेगरी- बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट पिक्चर के अवॉर्ड्स मिले हैं. Kathryn Bigelow के बाद Chloe Zhao, ऑस्कर्स के इतिहास में दूसरी महिला हैं, जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर की केटेगरी में अवॉर्ड जीता. साथ ही वह पहली एशियाई महिला हैं, जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता है.

फिल्म Nomadland के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस Frances McDormand को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया है. Frances McDormand ने फिल्म में लीड रोल निभाया था, जिसे देश-विदेश के दर्शकों और फिल्म आलोचकों से सराहना मिली. इसके अलावा Nomadland को बेस्ट पिक्चर का अवॉर्ड दिया गया है. आखिर क्या है फिल्म की कहानी? आइए बताएं-

The second woman & first woman of color Best Director Oscar winner #ChloeZhao #Oscars #Nomadland pic.twitter.com/MlE4uxHZcr

क्या है फिल्म Nomadland की कहानी?

फिल्म Nomadland, लखिका Jessica Bruder की किताब Nomadland: Surviving America In The Twenty-First Century पर आधारित है. फिल्म की कहानी फर्न नाम की एक महिला के बारे में है, जिसके होमटाउन में Great Recession यानी आर्थिक तंगी की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है.

Director Chloé Zhao shares the meaning behind Frances McDormand's howl during her #Oscars speech after "Nomadland" won best picture. McDormand also won for best actress. pic.twitter.com/q1Hhtf8JWF