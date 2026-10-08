‘ए शेट्टी, क्या कर रहा है?’ अब नहीं सुनने मिलेगी नाना की वो आवाज, रोहित शेट्टी हुए भावुक

नाना पाटेकर के जाने से सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है, जिसकी गूंज पर्दे से लेकर लोगों की निजी यादों तक सुनाई देती थी. नाना को याद करते हुए फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की है. नाना की तस्वीर के साथ लिखे रोहित के शब्द बताते हैं कि दोनों के बीच सिर्फ फिल्मी रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी दोस्ती थी, जिसमें अपनापन, बेबाकी और खूब सारी मस्ती शामिल थी.

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नाना को यादकर भावुक हुए रोहित

रोहित ने नाना को याद करते हुए लिखा कि वह उनके देर रात आने वाले फोन कॉल्स को बहुत मिस करेंगे. न कोई ‘हैलो’, न कोई औपचारिकता... फोन उठाते ही नाना का सीधा सवाल होता था- ए शेट्टी, क्या कर रहा है? रोहित भी जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए पूछते थे, कौन बोल रहा है? और फिर नाना के मुंह से वही गुस्से और प्यार से भरा जवाब आता था- साले, नाना बोल रहा हूं. यही छोटी-छोटी बातें आज रोहित के लिए सबसे बड़ी यादें बन गई हैं.

रोहित ने बताया कि अपनी फिल्मों के रिलीज होने के बाद नाना उनके सबसे ईमानदार आलोचकों में से एक थे. नाना कभी किसी बात को घुमा-फिराकर नहीं कहते थे. किसी फिल्म को पसंद करते तो साफ कहते- ये वाली तूने अच्छी बनाई… और पसंद नहीं आती तो भी बेझिझक बता देते- “ये वाली मुझे अच्छी नहीं लगी…” किसी फिल्म को सुपरहिट मानते तो खुलकर तारीफ करते और अगर उन्हें लगता कि रोहित ने किसी फिल्म को जबरन हिट बनाने की कोशिश की है, तो वह भी कह देते. नाना के लिए रिश्ते में मिठास से ज्यादा सच मायने रखता था.

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रोहित ने नाना की उस बात को भी याद किया, जो शायद उनके लिए किसी तारीफ से कम नहीं थी. नाना अक्सर अपने अंदाज में कहते थे- “अबे, तू खुद स्टार है… तुझे इतने स्टार्स की जरूरत नहीं है.” एक तरफ यह उनकी बेबाकी थी, तो दूसरी तरफ रोहित के काम और उनकी काबिलियत पर नाना का भरोसा भी.

‘गोलमाल अगेन’ का वो किस्सा, जिसे रोहित कभी नहीं भूलेंगे

रोहित ने नाना के साथ फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ से जुड़ा एक बेहद खास किस्सा भी साझा किया. जब नाना ने फिल्म में कैमियो किया था, तो रोहित ने उनसे उनकी फीस पूछी. नाना ने बिना किसी औपचारिकता के रोहित को देखा और कहा कि “तुझसे पैसे लूंगा?” इसके बाद उन्होंने रोहित से कहा कि एक अनाथाश्रम का नंबर देते हैं, वहां पैसे दान कर देना.

यही नाना थे- सीधे, साफ, बिना किसी दिखावे के और दिल से बेहद उदार. रोहित ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि वह नाना से ‘शेट्टी’ कहलाना हमेशा मिस करेंगे. उनकी पोस्ट की आखिरी लाइन- “बहुत याद आओगे दादा. दरअसल उस रिश्ते का पूरा दर्द बयां कर देती है, जिसे शब्दों में समेटना शायद रोहित के लिए भी आसान नहीं था.

साथ में इन फिल्मों में नजर आए थे रोहित और नाना

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रोहित शेट्टी और नाना पाटेकर का साथ सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा. दोनों ने ‘गोलमाल अगेन’ में साथ काम किया, जहां नाना का कैमियो दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहा. इसके अलावा नाना पाटेकर रोहित शेट्टी की फिल्म ‘सिंघम’ फ्रेंचाइजी से भी जुड़े रहे और उनकी मौजूदगी ने रोहित की पुलिस और एक्शन वाली दुनिया को अलग वजन दिया. पर्दे पर उनका अंदाज भले अलग रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच का रिश्ता इतना सहज था कि रोहित उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि अपने ‘दादा’ की तरह याद करते हैं. आज नाना नहीं हैं, लेकिन रोहित के पास उनकी आवाज, उनकी डांट, उनकी तारीफ और ‘शेट्टी’ कहकर बुलाने की वो खास अदा हमेशा के लिए याद बनकर रह गई है.

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