scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘ये मेरी जिंदगी है’, 8 साल तक रश्मिका को गुपचुप डेट करने पर बोले विजय देवरकोंडा

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी से पहले करीब 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. इस दौरान दोनों कई बार मीडिया से छिपते हुए नजर आए. उन्होंने अपने रिश्ते की किसी को भनक नहीं लगने दी. अब शादी के बाद पहली बार कपल ने इसपर बात की है.

Advertisement
X
विजय रश्मिका का रिश्ता (Photo: Yogen Shah)
विजय रश्मिका का रिश्ता (Photo: Yogen Shah)

साउथ सिनेमा का कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब एक शादीशुदा कपल हैं. इसी साल की शुरुआत में उन्होंने एक-दूसरे से शादी की थी. ये एक ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन था, जिसमें बॉलीवुड और साउथ हर तरफ से जाने-माने चेहरों ने शिरकत की थी. विजय-रश्मिका की शादी की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर भी छाई हुई थीं. ये मोमेंट उनके फैंस के लिए भी बेहद खास था. 

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को फैंस 'विरोश' कहकर बुलाते हैं. कपल ने अपनी शादी का यही थीम भी रखा था, जो उनके चाहने वालों को समर्पित था. उन्हें ये नाम सबसे पहले साल 2019 में आई उनकी फिल्म डियर कोमरेड से मिला, जिसके बाद उनका रिलेशनशिप सुर्खियों में आया. 

क्यों दुनिया से छिपाया अपना प्यार?

सम्बंधित ख़बरें

Neena Gupta pregnancy rumor
नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
aparna yadav
अपर्णा यादव ने सुब्बुलक्ष्मी को दिया ट्रिब्यूट, मुरीद हुए फैन्स
MS Subbulakshmi Jawaharlal Nehru quote
कौन थीं सुब्बुलक्ष्मी...जिनसे बोले थे नेहरू- आपके सामने मैं मामूली PM
Ranabaali teaser out
शादी के बाद विजय-रश्मिका की पहली फिल्म, 'रणबाली' का टीजर रिलीज
Raaka Allu Arjun Movie Update
राका में दीपिका-रश्मिका समेत होंगी 7 हसीनाएं! फिल्म की बड़ी अपडेट

रश्मिका और विजय ने शादी से पहले आठ साल तक एक-दूसरे के रिश्ते का सच छिपाकर रखा था. कपल ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में उन्होंने पहली बार बात की है. यूट्यूब चैनल न्यूज बुक को दिए इंटरव्यू में विजय ने रश्मिका संग अपने रिश्ते पर कहा- रश्मिका और मैं 8 साल पहले कलीग के तौर पर मिले थे.

'पहले हम दोस्त बने और फिर हमें प्यार हो गया. हम रिलेशनशिप में थे और आखिरकार वो मेरी पत्नी बन गईं. ऐसा नहीं था कि हम कोई लुका-छिपी का खेल खेल रहे थे. मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत महसूस नहीं हुई. ये मेरी जिंदगी है और मुझे दूसरों के साथ इसके बारे में चर्चा क्यों करनी चाहिए.'

Advertisement

विजय की बात पर सहमति जताते हुए रश्मिका ने भी कहा कि उनका रिश्ता एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. उनका रिश्ता उनके लिए है. जिन चीजों को वो सुरक्षित रखना चाहती हैं, उनके बारे में वो बाहर बात नहीं करनी चाहतीं. कपल ने आगे अपनी शादी और सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी बात की. 

विजय की जिंदगी में रश्मिका की अहमियत

विजय ने अपनी शादी के बाद शेयर किए गए कैप्शन के पीछे की कहानी बताते हुए कहा कि दोस्ती के रिश्ते के प्यार में बदलने के बाद उन्हें धीरे-धीरे महसूस होने लगा था कि वो अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पलों में रश्मिका को मिस करने लगे हैं. जब वो रश्मिका के साथ शूट करते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छा और आरामदायक महसूस होता है. दोनों का ट्रेनर भी एक ही है, इसलिए साथ में वर्कआउट करना भी उन्हें आसान लगता है.

उन्होंने कहा कि दोनों साथ में खाना भी खाते हैं. जब वो अकेले खाना खाते थे, तो उन्हें लगता था कि काश रश्मिका भी उनके साथ होतीं. एक्टर के मुताबिक, पिछले एक साल में उन्हें ये एहसास होने लगा था कि वो अपनी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों में रश्मिका को मिस कर रहे हैं. विजय ने कहा कि जब आपकी जिंदगी में कोई खास इंसान होता है तो सब कुछ बेहतर लगता है. सब कुछ अच्छा लगता है. फिर मैंने सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या है 20 साल पुराना केस, जिससे बढ़ेंगी ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें? केरल सरकार के एक्शन से मची हलचल |
    गठबंधन पर अखिलेश का कांग्रेस को सीधा संदेश, कहा- सीट नहीं जीत है जरूरी |
    EC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, अखिलेश ने कांग्रेस को दिया कड़ा संदेश, देखें टॉप न्यूज |
    पितृपक्ष में बदरीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 दिन में 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे ब्रह्मकपाल |
    Navratri Cleaning Tips: महंगे क्लीनर को छोड़ें, काले पड़े तांबे के बर्तन और पूजा की थाली मिनटों में चमकेगी, इस सफेद पाउडर से करें सफाई |
    7वें महीने में पैदा हुआ बेटा, इलाज में खर्च हुए 40 लाख... कर्ज, डिप्रेशन और विवाद से परेशान इंजीनियर ने 43वीं मंजिल से लगाई छलांग |
    सपा के 34 साल... बीजेपी ने साधा निशाना, कहा- गुंडाराज और माफियाराज से जुड़ा रहा इतिहास |
    ईरान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने जुटे हजारों लोग, देखें दुनिया आजतक |
    Toyota Hilux के ऊपर गिरी 760KG की वैन... ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO |
    'हनुमान अंश' का बड़ा असर, नीम करोली बाबा के दर पर उमड़ा जनसैलाब, विवेक अग्निहोत्री ने कह दी बड़ी बात
    Advertisement