रणवीर सिंह वर्सेज रणबीर कपूर... कौन है बॉक्स ऑफिस का ज्यादा बड़ा धुरंधर?

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का तूफान बॉलीवुड के सारे बड़े रिकॉर्ड्स उड़ाए जा रहा है. ‘पुष्पा 2’ को पछाड़कर अब 'धुरंधर' ऑल टाइम सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है. इसने रणवीर सिंह को बॉलीवुड का नया गेमचेंजर बना दिया है. शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह ही एक बॉलीवुड स्टार हैं जिनकी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया है. रणवीर की ‘धुरंधर’ सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है. इस रिकॉर्डतोड़ कामयाबी के साथ वो बहस फिर से आग पकड़ने लगी है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर चाय के अड्डों तक बॉलीवुड फैन्स से खूब चकल्लस करवाई है. बॉक्स ऑफिस पर कौन ज्यादा बड़ा स्टार है— रणवीर सिंह या रणबीर कपूर?

क्यों तराजू के दोनों तरफ रखे जाते हैं रणबीर और रणवीर?

तीन दशक तक बॉलीवुड के खान्स— सलमान, शाहरुख और आमिर के सिर ‘सुपरस्टार’ का ताज सजता रहा. इनके बाद इस टाइटल की रेस में आए ऋतिक रोशन के पास सुपरस्टार वाला भौकाल तो है, पर वो आमिर या सलमान की तरह बॉक्स ऑफिस की औकात बढ़ाने में दमदार नहीं साबित हुए. ऋतिक के काफी बाद आए रणबीर और रणवीर लगभग 2010 से एक साथ पर्दे पर छाने लगे.

दोनों में एक्टिंग का हुनर तो दमदार था ही. फैशन, स्वैग, हेयरस्टाइल और डांस में दोनों यूथ आइकॉन भी बने. लेकिन दोनों का अंदाज अलग-अलग था. रणबीर कपूर थोड़े इंट्रोवर्ट और सीरियस टाइप थे. वो कैरेक्टर की इनर जर्नी को एक्सप्लोर करने वाले अर्बन हीरो ज्यादा बने. रणवीर एक्सट्रोवर्ट एनर्जी और पॉप-कल्चर आइकन वाला मास स्टारडम दिखाने लगे. मिलता-जुलता नाम, यूथ में जबरदस्त पॉपुलैरिटी मगर अलग-अलग पब्लिक इमेज. यही वजह है कि मीडिया और ट्रेड ने दोनों को एक-दूसरे का नैचुरल कंपैरिजन बना दिया.

हर नई रिलीज के साथ कभी रणबीर आगे, कभी रणवीर. पर लॉकडाउन के बाद खेल बदल गया. बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों और विवादों के चलते रणवीर लॉकडाउन के बाद कमजोर नजर आने लगे. ‘एनिमल’ की धमाकेदार सक्सेस के बाद रणबीर कपूर उनसे बहुत आगे नजर आने लगे थे. लेकिन अब ‘धुरंधर’ से रणवीर का धुआंधार कमबैक हुआ है. और इसी के साथ रणबीर–रणवीर की तुलना भी फिर सुर्खियों में लौट आई है.

रणबीर से जूनियर रणवीर, पर शुरू से दमदार

रणबीर कपूर ने 2007 में संजय लीला भंसाली जैसे टॉप डायरेक्टर की फिल्म ‘सांवरिया’ से डेब्यू किया था. रणवीर सिंह ने यश राज फिल्म्स जैसे बड़े बैनर की छोटी फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ से दिसंबर 2010 में डेब्यू किया था.

रणवीर सिंह vs रणबीर कपूर... दोनों स्टार्स का बॉक्स ऑफिस ग्राफ (Photo: ITGD)

रणबीर की डेब्यू फिल्म ‘सांवरिया’ बुरी तरह फ्लॉप हुई. पर रणवीर की ‘बैंड बाजा बारात’ सरप्राइज हिट थी. पहली ही फिल्म से उनका नाम बनने लगा. डेब्यू के हिसाब से रणवीर असल में रणबीर से जूनियर हैं. रणवीर सिंह टेक्निकली कार्तिक आर्यन, वरुण धवन और आयुष्मान खुराना वाले बैच के हैं. ये सब 2011-12 में आए थे. रणवीर सिंह बाद में आए इसलिए रणबीर की फिल्में उनसे ज्यादा हैं. लेकिन दोनों एक्टर्स का सक्सेस रेट लगभग बराबर है.

लॉकडाउन से पहले और बाद

2008 में आई ‘बचना ऐ हसीनों’ रणबीर की पहली कामयाब फिल्म साबित हुई. फिर 2013 तक, 6 साल उनकी फिल्में लगातार कामयाब होती रहीं. 2012 में ‘बर्फी’ से रणबीर पहली बार 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बने. और 2013 में अपनी पहली सुपरहिट ‘ये जवानी है दीवानी’ से वो 200 करोड़ के काफी करीब पहुंचे थे. पर इसके बाद रणबीर ने बैक टू बैक ‘बेशरम’, ‘रॉय’ और ‘बॉम्बे वेलवेट’ जैसी फ्लॉप फिल्में दीं.

रणवीर अपनी चौथी ही फिल्म ‘राम लीला’ से 2013 में 100 करोड़ क्लब में पहुंचे. ‘बाजीराव मस्तानी’ (2015) उनकी पहली सुपरहिट बनी. बीच-बीच में रणवीर की फिल्में भी फ्लॉप हुईं. मगर लॉकडाउन से पहले, 2010 से 2019 तक जिस भी साल रणवीर की फिल्में रिलीज हुईं, उनमें कम से कम एक कामयाब फिल्म जरूर थी.

रणवीर सिर्फ लॉकडाउन के बाद 2021-2022 में सक्सेसफुल फिल्म नहीं दे पाए. और यहीं रणबीर आगे हुए क्योंकि उनकी ‘ब्रह्मास्त्र’ और ‘तू झूठी में मक्कार’ कामयाब रहीं. लेकिन रणबीर के करियर में तीन साल ऐसे हैं जब उनकी फिल्में आईं तो जरूर, पर कामयाब एक भी नहीं हुई— लॉकडाउन से पहले 2015, 2017 और लॉकडाउन के बाद 2022.

सुपरस्टारडम के मीटर पर रणवीर सिंह हैं आगे (Photo: ITGD)

कैसे आगे हैं रणबीर कपूर?

रणबीर ने रणवीर के डेब्यू से पहले ही खान्स और ऋतिक की बॉक्स ऑफिस पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया था. 2009 में रणबीर की ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’ ने सलमान की ‘वांटेड’ और ‘पार्टनर’ से ज्यादा कलेक्शन किया था. यानी तभी से रणबीर की फिल्में साल की टॉप फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाने लगी थीं. उन्होंने दो बार बॉलीवुड को साल की सबसे कमाऊ फिल्म दी है— 2018 में ‘संजू’ और 2022 में ‘ब्रह्मास्त्र’.

कैसे आगे हैं रणवीर सिंह?

रणबीर की तरह रणवीर सिंह ने भी खान्स+ऋतिक की डोमिनेन्स को चैलेंज किया. लेकिन वो ज्यादा कंसिस्टेंट साबित हुए. रणबीर की 21 फिल्मों में से 7 ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, जबकि रणवीर की 17 फिल्मों में से 8 ने.

रणबीर ने दो बार साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म जरूर दी है, लेकिन वो कभी भी साल में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाने वाले बॉलीवुड स्टार नहीं रहे. 2018 में साल की टॉप हिट रणबीर की ‘संजू’ थी, 342 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ. मगर साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाने वाले स्टार रणवीर सिंह थे. रणवीर की ‘पद्मावत’ और ‘सिम्बा’ ने कुल 542 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था.

रणबीर की सबसे बड़ी फिल्म ‘एनिमल’ (2023) ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जरूर थी. लेकिन ये ना तो उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, ना रणवीर सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार. रणवीर सिंह की सबसे बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ 2025 की ही नहीं, बॉलीवुड की ऑल टाइम सबसे बड़ी फिल्म है. और ‘पुष्पा 2’ का बनाया किला फतेह करके ये 831* करोड़ के साथ ऑल टाइम सबसे बड़ी हिंदी फिल्म भी बन चुकी है. इसने 2018 के बाद दूसरी बार रणवीर को साल का सबसे बड़ा स्टार बनाया है.

बॉलीवुड को 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ के लैंडमार्क तक पहली बार सुपरस्टार आमिर खान लेकर गए. सुपरस्टार शाहरुख खान ने 400 करोड़, 500 करोड़ और 600 करोड़ की लकीर पार करवाई. 700 करोड़ और 800 करोड़ क्लब का फीता रणवीर सिंह ने काटा है. रणवीर सिंह बॉलीवुड में नए बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क की शुरुआत करने वाले पहले नॉन-खान स्टार हैं.

किस तरफ झुकता है तुलना का तराजू?

रणबीर कपूर की सॉलिड बॉक्स ऑफिस पावर लॉकडाउन के बाद पहले से भी तगड़ी हुई है. लेकिन रणवीर सिंह जब बॉक्स ऑफिस पर शक्ति-प्रदर्शन करते हैं तो बतौर इंडस्ट्री बॉलीवुड की भी वैल्यू बढ़ाने लगते हैं.

रणवीर सिंह की एक और खासियत है जो उनकी फिल्मों का बिजनेस डिटेल में देखने पर पता चलती है. उनकी फिल्में मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी खूब चलती हैं. बी और सी सेंटर्स को लुभाने में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर से ज्यादा कामयाब हुए हैं.

‘राम लीला’, ‘गुंडे’, ‘बाजीराव मस्तानी’ या ‘धुरंधर’— इन्हें मास ऑडियंस ने अपनाया है. इनकी पॉपुलैरिटी आपको गांवों-कस्बों तक मिलेगी. सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी रणवीर की ऑडियंस खूब है. दूसरी तरफ रणबीर मल्टीप्लेक्स के शहरी ऑडियंस के आइडल ज्यादा हैं. उनके किरदार भी अर्बन आचार-विचार वाले हैं. उनकी फिल्में अर्बन सेंटर्स में ज्यादा चलती हैं. ‘बेशरम’ और ‘शमशेरा’ जैसी फिल्मों से रणबीर ने मास ऑडियंस को लुभाने की कोशिशें कीं, मगर बुरी तरह नाकामयाब रहे.

हालांकि ‘एनिमल’ से अर्बन सेंटर्स के बाहर भी रणबीर कपूर की स्वीकार्यता बढ़ी है. और इस बढ़ते ऑडियंस बेस के साथ वो रणवीर को चैलेंज कर सकते हैं. रामायण, लव एंड वॉर, एनिमल पार्क और ब्रह्मास्त्र 2 जैसी अपकमिंग फिल्में रणबीर का ऑडियंस बेस बढ़ाने के साथ-साथ अकल्पनीय नए रिकॉर्ड भी बना सकती हैं. ये फिल्में उन्हें रणवीर से आगे कर सकती हैं. मगर फिलहाल तो तुलना में रणवीर ही बॉक्स ऑफिस पर आगे नजर आते हैं.

