'धुरंधर' ने 'पुष्पा' को भी झुकाया! रणवीर सिंह ने लौटाया बॉलीवुड का खोया हुआ ताज, बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने पिछले एक महीने में तमाम बड़े रिकॉर्ड्स राख कर दिए थे. हर दिन कमाई के रिकॉर्ड हों या हर वीकेंड में सॉलिड कलेक्शन, ‘धुरंधर’ जैसे किसी मिशन पर निकली थी. मगर इस मिशन का सबसे बड़ा टारगेट अभी भी बचा हुआ था— सबसे बड़ी हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, यानी बॉलीवुड के पास न होकर तेलुगू इंडस्ट्री की फिल्म ‘पुष्पा 2’ के पास था. पर मंगलवार के कलेक्शन से ‘धुरंधर’ ने इसे भी पीछे छोड़ दिया है और अब ये सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है.

टिकट पर मिला ऑफर, जनता ने लपका मौका

मंगलवार को ‘धुरंधर’ के टिकट पर खास ऑफर रहा. फिल्म का टिकट 199 रुपये से शुरू था. इस खास ऑफर ने जादू दिखाया और ‘धुरंधर’ ने सोमवार के बराबर कलेक्शन किया. सोमवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 5.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. ये बीते शुक्रवार के 9.70 करोड़ के मुकाबले पूरे 50% की भी गिरावट नहीं थी. सोमवार के कलेक्शन से तय हो गया कि ‘धुरंधर’ अभी बॉक्स ऑफिस पर स्लो नहीं होने वाली.

अब ट्रेड रिपोर्ट्स का शुरुआती अनुमान है कि मंगलवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ नेट कलेक्शन किया है. सोमवार तक टोटल नेट कलेक्शन 825.70 करोड़ हो चुका था. मंगलवार के बाद 33 दिनों में ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन करीब 831 करोड़ पहुंच गया है. ये किसी भी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा नेट इंडिया कलेक्शन है.

‘धुरंधर’ ने ‘पुष्पा 2’ से वापस छीना ताज

जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, वो असल में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और हिंदी फिल्में ही बनाती है. मगर दिलचस्प ये है कि 2017 के बाद से सबसे बड़ी हिंदी फिल्म का टाइटल संभालने में बॉलीवुड को काफी स्ट्रगल करना पड़ा है. इसकी वजह साउथ से आई पैन इंडिया फिल्मों की बाढ़ रही है, जो अपनी ऑरिजिनल भाषा के साथ-साथ हिंदी डबिंग में भी रिलीज हुईं.

एक लंबे समय तक सबसे बड़ी हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्मों के नाम रहा. ‘3 इडियट्स’ (2009), ‘धूम 3’ (2013) और ‘पीके’ (2014) के साथ आमिर टॉप पोजीशन पर बने रहे. दिसंबर 2016 में आई ‘दंगल’ ने 387 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन के साथ फिर से ‘सबसे बड़ी हिंदी फिल्म’ का टाइटल संभाला. मगर किसी बॉलीवुड फिल्म से पहले तेलुगू इंडस्ट्री की पैन इंडिया रिलीज ‘बाहुबली 2’ ने 400 करोड़ और 500 करोड़ क्लब पार कर लिए.

2017 से 2023 में शाहरुख खान के धमाकेदार कमबैक तक ‘बाहुबली 2’ ही सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी रही. 2023 में ‘पठान’ और फिर ‘जवान’ के जरिए शाहरुख ने ये रिकॉर्ड वापस लिया. ‘जवान’ जब 643 करोड़ के साथ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी तो लगा कि ये रिकॉर्ड लंबे समय तक टिका रहेगा. लेकिन करीब एक साल बाद ही अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ ने 830 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर बॉलीवुड को चौंका दिया.

अब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने करीब 831 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ ये ताज फिर से बॉलीवुड में लौटा दिया है. ‘धुरंधर’ ने सिर्फ सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया इतिहास रच दिया है.

बॉलीवुड की अगली बड़ी रिलीज ‘बॉर्डर 2’ को आने में अभी करीब 15 दिन हैं. ‘धुरंधर’ अभी भी जमकर भीड़ जुटा रही है और बॉक्स ऑफिस पर रॉकेट बनी हुई है. दूर दिख रही एक संभावना ये भी है कि ये 900 करोड़ क्लब के दरवाजे भी खोल दे.

