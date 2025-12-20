scorecardresearch
 
रणवीर सिंह का हॉलीवुड से हिसाब बराबर… ‘धुरंधर’ ने ‘अवतार 3’ से लिया ‘सर्कस’ का बदला!

3 साल पहले 'अवतार 2' ने रणवीर की फिल्म 'सर्कस' का खेल बिगाड़ा था. अब 'धुरंधर' रणवीर के सारे पुराने बदले पूरे कर रही है. शुक्रवार को रिलीज हुई 'अवतार 3' से 'धुरंधर' ने पुराना बदला निकाल लिया है. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हॉलिवुड फिल्म 'अवतार 2' का सीक्वल 'अवतार 3' शुक्रवार को फीका पड़ता दिखा.

'धुरंधर' ने पूरा किया रणवीर सिंह का हॉलिवुड से बदला (Photo: IMDB)
‘धुरंधर’ की धुआंधार कामयाबी रणवीर सिंह के करियर का सबसे बड़ा मोमेंट बन चुकी है. थिएटर्स में ‘धुरंधर’ के लिए जुट रही भीड़, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ढहाकर बाहर निकल रही है. लॉकडाउन के बाद से रणवीर का करियर जैसा स्लो पड़ने लगा था. उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर जैसी टक्कर मिल रही थी, ‘धुरंधर’ उन सबका जवाब बनकर आई है. इस फिल्म का भौकाल ऐसा है कि रणवीर सिंह के लिए बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड से बदला लेने वाला मोमेंट आ गया है.

हॉलीवुड के आगे पिटी थी रणवीर की फिल्म
‘अवतार 3’ से ‘धुरंधर’ क्या बदला ले रही है, ये समझने के लिए 2022 में चलना होगा. रणवीर सिंह की फिल्म ‘सर्कस’ 23 दिसंबर को, क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी. रोहित शेट्टी और रणवीर की ‘सर्कस’ का ट्रेलर कुछ खास पसंद नहीं किया गया था. जनता को फिल्म से बहुत उम्मीदें नहीं थीं. फिर भी ‘सिम्बा’ वाली डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी से, कम से कम पहले दिन तो ठीक-ठाक कलेक्शन की उम्मीद थी.

लेकिन ‘सर्कस’ से हफ्ते भर पहले, 16 दिसंबर को ‘अवतार: वे ऑफ वॉटर’ यानी ‘अवतार 2’ रिलीज हो गई. ‘अवतार 2’ ने उस साल किसी भी बॉलीवुड फिल्म से बड़ी ओपनिंग की थी— 40 करोड़. इसका क्रेज ऐसा था कि ‘सर्कस’ का फीका पड़ना तय नज़र आने लगा. और आखिरकार हुआ भी यही— जिस शुक्रवार ‘सर्कस’ रिलीज हुई, ‘अवतार 2’ ने उस दिन 12 करोड़ का कलेक्शन किया था.

Advertisement

‘सर्कस’ का हाइप इतना ठंडा निकला कि इसकी ओपनिंग करीब 6 करोड़ ही रही. आखिरकार ये फ्लॉप साबित हुई. जबकि ‘अवतार 2’ इंडिया में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनी और आज भी है.

रणवीर ने ऐसे लिया बदला
इस साल जब ‘अवतार 3’ पहुंची, तो रणवीर की ‘धुरंधर’ दो हफ्ते पहले से थिएटर्स में पैर जमाए खड़ी थी. ये शुक्रवार ‘अवतार 3’ का पहला दिन था, लेकिन ‘धुरंधर’ का 15वां. तीसरा शुक्रवार होने के बावजूद ‘धुरंधर’ ने शुक्रवार को 23 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया. जबकि ‘अवतार 2’ जैसी फिल्म का सीक्वल होने के बावजूद ‘अवतार 3’ 20 करोड़ की ही ओपनिंग कर सकी.

‘अवतार 2’ के मुकाबले ‘अवतार 3’ की ओपनिंग आधी है. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का सीक्वल, बॉलीवुड फिल्म के 15वें दिन से भी कम ओपनिंग कर पाया.

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पावर ऐसे लेवल पर चल रहा है कि ये अगले कुछ दिनों तक हर नई फिल्म के लिए चैलेंज बनी रहेगी. क्रिसमस और न्यू ईयर से ‘धुरंधर’ का पावर तगड़ा ही होगा. देखना है कि रणवीर की ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस रन कहां तक पहुंचता है.

---- समाप्त ----
