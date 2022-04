रणबीर कपूर की भांजी सामरा ने मामी आलिया का फैमिली में किया स्वागत, बोलीं- I love you so much

रिद्ध‍िमा की 11 साल की बेटी समारा साहनी ने अपने मामा रणबीर और उनकी दुल्हन‍िया आल‍िया की फोटोज शेयर की हैं. इस पोस्ट के साथ समारा ने प्यार भरे शब्दों के साथ लिखा- 'पर‍िवार में स्वागत है आल‍िया मामी, I love you so much.'

X

कपूर फैमिली