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14 जनवरी को RCB और MI के बीच होगी पहली टक्कर, WPL 2027 के लिए शेड्यूल का ऐलान

महिला प्रीमियर लीग के आगामी सीजन यानी WPL 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. पिछले सीजन यानी 2026 के विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था. इस बार सीजन का पहला मुकाबला आरसीबी और मुंबई के बीच खेला जाएगा.

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आरसीबी-मुंबई के बीच होगी पहली टक्कर. (PHOTO: BCCI)
आरसीबी-मुंबई के बीच होगी पहली टक्कर. (PHOTO: BCCI)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2027) के पांचवें सीजन के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस बार महिला टी20 लीग का रोमांच भारत के दो शहर वडोदरा और मुंबई में देखने को मिलेगा. 

टूर्नामेंट की शुरुआत 14 जनवरी 2027 से होगी, जबकि खिताबी मुकाबला 7 फरवरी 2027 को खेला जाएगा. सभी 22 मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे. क्रिकेट फैन्स बेसब्री के साथ टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे हैं.

डिफेंडिंग चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के बीच 14 जनवरी को वडोदरा में टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा. वडोदरा लेग में 14 जनवरी से 24 जनवरी तक कुल 11 मैच खेले जाएंगे, जहां पांचों फ्रेंचाइजी खिताब के लिए अपनी जंग का आगाज करेंगी.

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वडोदरा के बाद टूर्नामेंट का कारवां मुंबई पहुंचेगा. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) के ऐतिहासिक ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 26 जनवरी से WPL के बाकी के 11 मैच खेले जाएंगे. लीग चरण के मुकाबले 3 फरवरी तक चलेंगे, जिसके बाद प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

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5 फरवरी 2027 के एलिमिनेटर में पॉइंट्स टेबल में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए आपस में भिड़ेंगी. वहीं 7 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. जिसमें टॉप पर रहने वाली टीम का एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से मुकाबला होगा. 

WPL 2027 का पूरा शेड्यूल
मैच दिन तारीख घरेलू टीम विपक्षी टीम स्थान
1 गुरुवार 14 जनवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस वडोदरा
2 शुक्रवार 15 जनवरी 2027 गुजरात जायंट्स यूपी वॉरियर्ज़ वडोदरा
3 शनिवार 16 जनवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वडोदरा
4 रविवार 17 जनवरी 2027 यूपी वॉरियर्ज़ मुंबई इंडियंस वडोदरा
5 सोमवार 18 जनवरी 2027 गुजरात जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स वडोदरा
6 मंगलवार 19 जनवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यूपी वॉरियर्ज़ वडोदरा
7 बुधवार 20 जनवरी 2027 गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियंस वडोदरा
8 गुरुवार 21 जनवरी 2027 यूपी वॉरियर्ज़ दिल्ली कैपिटल्स वडोदरा
9 शुक्रवार 22 जनवरी 2027 गुजरात जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वडोदरा
10 शनिवार 23 जनवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस वडोदरा
11 रविवार 24 जनवरी 2027 यूपी वॉरियर्ज़ गुजरात जायंट्स वडोदरा
12 मंगलवार 26 जनवरी 2027 मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई (सीसीआई)
13 बुधवार 27 जनवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स गुजरात जायंट्स मुंबई (सीसीआई)
14 गुरुवार 28 जनवरी 2027 मुंबई इंडियंस यूपी वॉरियर्ज़ मुंबई (सीसीआई)
15 शुक्रवार 29 जनवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली कैपिटल्स मुंबई (सीसीआई)
16 शनिवार 30 जनवरी 2027 मुंबई इंडियंस गुजरात जायंट्स मुंबई (सीसीआई)
17 रविवार 31 जनवरी 2027 यूपी वॉरियर्ज़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई (सीसीआई)
18 सोमवार 1 फरवरी 2027 मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स मुंबई (सीसीआई)
19 मंगलवार 2 फरवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात जायंट्स मुंबई (सीसीआई)
20 बुधवार 3 फरवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स यूपी वॉरियर्ज़ मुंबई (सीसीआई)
21 शुक्रवार 5 फरवरी 2027 एलिमिनेटर मुंबई (सीसीआई)
22 रविवार 7 फरवरी 2027 फाइनल मुंबई (सीसीआई)
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