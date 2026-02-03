Netflix 2026: सनी-अक्षय-अनिल कपूर के साथ, Netflix का बड़ा ऐलान, रिलीज किया पूरा प्लान

नेटफ्लिक्स इंडिया ने हर साल की तरह इस साल भी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है. व्हॉट नेक्स्ट इवेंट के तहत बताया गया कि ओटीटी दर्शकों के लिए ये साल एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है. प्लेटफॉर्म ने उन फिल्मों और सीरीज की झलक दिखाई है, जिन्हें दर्शक पूरे साल देखने वाले हैं.

और पढ़ें

इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा में है सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘इक्का’, जिसमें दमदार कहानी और जबरदस्त अभिनय देखने को मिलेगा. वहीं दूसरी ओर, अनिल कपूर की सीरीज ‘फैमिली बिजनेस’ भी सुर्खियों में है, जिसमें पारिवारिक रिश्तों, सत्ता और कारोबार की जटिल कहानी दिखाई जाएगी.

फैमिली बिजनेस: इस सीरीज में सबसे पहली एंट्री ही बेहद धमाकेदार रही जिसमें अनिल कपूर शामिल हैं. परिवार और बिजनेस के दांव पेंच दिखाती ये सीरीज बेहद दिलचस्प होने वाली है. जहां हर कोई अपनी पावर के लिए लड़ता दिखाई देगा. इसमें अनिल के साथ विजय वर्मा भी होंगे.

इक्का: इसके बाद नेटफ्लिक्स ने जैसे अपना तुरुप का इक्का ही फेंक दिया. एक और ट्रेलर देखने को मिला जिसमें सनी देओल एक बार फिर अपने 'दामिनी' अवतार में दिखेंगे तो वहीं रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना संग भिड़ते भी नजर आएंगे. दोनों की पर्सनैलिटी दमदार है. ये टीजर अपने आप में बहुत कुछ कहता दिख रहा है.

Advertisement

Kanoon ya khoon ka rishta, kiske haath mein hai iss khel ka ikka? ♠️

Watch Ikka, coming soon, only on Netflix.#Ikka#IkkaOnNetflix#NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/GJaMeU3orh — Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026

ढिंढोरा 2: फेमस भुवन बाम की ढिंढोरा भी पार्ट 2 के साथ लौट रही है. मेकर्स ने ऐलान कर लिखा- फटा हुआ पायजामा सिल लो, क्योंकि तीन यार एक साथ मिलने वाले हैं- नेटफ्लिक्स, ढिंढोरा और टीटू मामा.

Silva lo apna phata pyjama, kyunki mil baithenge teen yaar: Netflix, Dhindora aur Titu Mama! 📢🔥

Watch Dhindora 2, coming soon, only on Netflix#Dhindora2#Dhindora2OnNetflix#NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/koiR8Irl2T — Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026

सुपर सुब्बू: नेटफ्लिक्स एक और नहीं मस्तीभरी एंथोलॉजी से आपको एंटरटेन करने वाला है . सुपर सुब्बू का टीजर जारी कर लिखा- आपकी नई टीचर अब खुद कुछ सबक सीखने वाली हैं. सुपर सुब्बू की क्लास शुरू हो चुकी है.

हेलो बच्चों: नेटफ्लिक्स एक रियलिस्टिक सीरीज लाने की भी तैयारी में हैं, जहां बच्चों और उनकी एजुकेशन पर रोशनी डाली जाएगी. हेलो बच्चों का टीजर जारी कर लिखा- इस क्लास में हर किसी का स्वागत है. उम्मीद से सपनों को मिलेगी उड़ान.ये सीरीज 6 मार्च से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

Everybody's welcome in this class. Ummeed se hogi sapnon ki udaan 💛

Watch Hello Bachhon, on 6 March, only on Netflix.#HelloBachhon#HelloBachhonOnNetflix#NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/4o7al5I306 — Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026

मुसाफिर कैफे: विक्रांत मैसी को फिर से रोमांटिक फिल्म में देखना और दिलचस्प होने वाला है. नेटफ्लिक्स ने उनकी फिल्म मुसाफिर कैफे अनाउंस की है. इस लव स्टोरी के टीजर ने अभी से हर किसी के दिल में जगह बना ली है. विक्रांत के साथ इस प्रोजेक्ट में महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो होंगी.

Advertisement

Musafir the magar ajnabi nahi..shayad kahani pehle se likhi hui thi 💌

Watch Musafir Cafe, coming soon, only on Netflix.#MusafirCafe#MusafirCafeOnNetflix#NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/y7jdgvRJcJ — Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026

कोहरा सीजन 2: मोना सिंह, वरुण सोबती, रणवीर सिंह, स्टारर कोहरा के सीजन 2 का भी ऐलान कर दिया गया है. ट्रेलर के साथ इस थ्रिलिंग स्टोरी की स्ट्रीमिंग डेट्स भी अनाउंस कर दी गई हैं. सीरीज 11 फरवरी से स्ट्रीम होगी, जहां एक बार पुलिस अफसर मोना और वरुण नए केस को सॉल्व करते दिखेंगे.

हम हिंदुस्तानी: नेटफ्लिक्स जल्द ही एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा है जो भारत के पहले इलेक्शन की सच्ची घटना को दिखाने का दावा करती है. कैसे भारत में पहला चुनाव हुआ, इसके लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी. हम हिंदुस्तानी में सैफ अली खान, प्रतीक गांधी और प्रियांशु चैटर्जी की एक्टिंग दमदार दिखती है.

The making of the world's largest democracy. Watch Hum Hindustani, the untold story of India's very first election, coming soon, only on Netflix 🇮🇳✨#HumHindustani#HumHindustaniOnNetflix#NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/NLcerOANvt — Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026

लेगेसी: नेटफ्लिक्स ने आर माधवन के साथ एक मलयालम सीरीज का भी ऐलान किया है- लेगेसी. इस डार्क सीरीज में राजनीति से जुड़ी कहानी दिखाई जाएगी. ये साथ ही पांचों भाषा में भी देखी जा सकेगी.

Samraajiyam, simmasanam ellaam irukku. Aana andha kreedatha aniya thaguthi yaarukku irukku? 👑🔥

Watch Legacy on Netflix, coming soon in Tamil, Hindi, Telugu, Kannada and Malayalam.#Legacy#LegacyOnNetflix#NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/wk5i7CMX2x — Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026

नेटफ्लिक्स इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि 2026 में दर्शकों को हर महीने कुछ नया और एक्साइटिंग देखने को मिलेगा. अब फैंस को इन प्रोजेक्ट्स की रिलीज डेट और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है.

---- समाप्त ----