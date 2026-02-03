scorecardresearch
 
Mardaani 3 ने मंडे टेस्ट में दिखाया दम, क्या पहली दो फिल्मों को छोड़ पाएगी पीछे?

मंडे को ‘मर्दानी 3’ ने सॉलिड कलेक्शन जरूर दिखाया है, लेकिन ये कलेक्शन फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से कम है. दमदार ओपनिंग के बावजूद मिक्स रिव्यू और कमजोर वर्ड ऑफ माउथ फिल्म की स्पीड पर ब्रेक लगा रहे हैं. ये बॉलीवुड की एकमात्र फीमेल लीड फ्रेंचाईजी के लिए टेंशन की बात हो सकती है.

'मर्दानी 3' मंडे टेस्ट में पास, पर टोटल होगा कमजोर! (Photo: Instagram/@Yash Raj Films)
रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार डटकर दर्शक जुटा रही है. शुक्रवार को रिलीज हुई ‘मर्दानी 3’ इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आई थी. रानी की सोलो फिल्मों के लिए भी ये सबसे बड़ी ओपनिंग थी. अपने हिस्से आई लिमिटेड स्क्रीन्स पर दमदार कमाई कर रही ‘मर्दानी 3’ ने मंडे को भी सॉलिड पकड़ बनाए रखी. लेकिन दमदार शुरुआत के बावजूद ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म, पहली दो फिल्मों से पीछे छूटने के रिस्क पर है.

मर्दानी 3’ का मंडे कलेक्शन
शुक्रवार को ‘मर्दानी 3’ ने 4 करोड़ की ओपनिंग की थी, जो रानी की सोलो फिल्मों के लिए टॉप ओपनिंग का रिकॉर्ड है. वीकेंड में अगले दोनों दिन इसके कलेक्शन में अच्छा जंप भी देखने को मिला. शनिवार को ‘मर्दानी 3’ ने 50% जंप के साथ 6 करोड़ कलेक्शन किया, जो रविवार को थोड़ा और बढ़कर 7.25 करोड़ हो गया.

17 करोड़ से ज्यादा वीकेंड कलेक्शन के साथ ‘मर्दानी 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ तो बनाई, लेकिन मंडे इसके लिए स्पीड-ब्रेकर बनकर आया. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि चौथे दिन रानी की फिल्म ने 2.40 करोड़ कलेक्शन किया है. ये आंकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन शुक्रवार की ओपनिंग के मुकाबले मंडे की गिरावट 50% से कम है.

फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के मुकाबले कहां है ‘मर्दानी 3’
2014 में आई ‘मर्दानी’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले मंडे को 2.43 करोड़ कलेक्शन किया था. जबकि ‘मर्दानी 2’ (2019) का पहला मंडे 2.85 करोड़ कलेक्शन लेकर आया था. यानी ‘मर्दानी 3’ का मंडे कलेक्शन पिछली दोनों फिल्मों से कम है. वीकेंड कलेक्शन के मामले में तीसरी फिल्म ‘मर्दानी’ से तो आगे थी, लेकिन ‘मर्दानी 2’ से पीछे.

मंगलवार को टिकट के सस्ते रेट ‘मर्दानी 3’ को थोड़ी मजबूती जरूर देंगे. लेकिन रिलीज के दिन मिले मिक्स रिव्यू अब फिल्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं. लोगों को रानी की परफॉर्मेंस तो सॉलिड लगी है, मगर फिल्म का सेकंड हाफ दर्शकों का दिल नहीं जीत पा रहा. इसीलिए फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत जोरदार नहीं है, जो पहली दोनों फिल्मों के लिए बहुत पॉजिटिव था.

अगर ‘मर्दानी 3’ इसी तरह आगे बढ़ती रही तो इसका टोटल नेट कलेक्शन 35 करोड़ से बहुत ज्यादा आगे जाने में स्ट्रगल करता नजर आएगा. ‘मर्दानी’ का लाइफटाइम कलेक्शन 36 करोड़ के आसपास था. हालांकि ‘मर्दानी 3’ तब भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ही कहलाएगी, लेकिन बॉलीवुड की इकलौती फीमेल-लीड फ्रेंचाइजी के भविष्य के लिए ये थोड़ा चिंताजनक मामला होगा.

