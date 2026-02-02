scorecardresearch
 
सलमान, कपिल, रोहित शेट्टी... बॉलीवुड को धमका रहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग, क्यों चुप हैं सेलेब्स?

बॉलीवुड पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अटैक बढ़ता जा रहा है. धमकी, फायरिंग, वसूली के उनके कारनामे बढ़े हैं. पहले वो बस सलमान खान तक सीमित थे. लेकिन अब धीरे-धीरे ये गैंग कई सेलेब्स को टारगेट कर रहा है. रोहित शेट्टी के घर हाल ही में हुई फायरिंग से सितारे डरे हुए हैं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सेलेब्स को धमकाया (Photo: Instagram @beingsalmankhan/kapilsharma/itsrohitshetty)
लंबे वक्त से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तरफ से बॉलीवुड सेलेब्स को निशाना बनाया जा रहा है. पहले बात बस सलमान खान तक सीमित थी, लेकिन धीरे-धीरे इस फेहरिस्त में और दूसरे नाम शुमार हो गए. कपिल शर्मा, दिशा पाटनी से लेकर अब रोहित शेट्टी गैंगस्टर्स की रडार पर हैं. शनिवार की देर रात रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग की गई. इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली.

ये भी सामने आया है कि गैंगस्टर्स की तरफ से डायरेक्टर को काफी समय से मैसेज किए जा रहे थे. उन मैसेज और कॉल्स का जवाब न देने से गुस्साए बिश्नोई गैंग ने रोहित के घर पर हमला करवा दिया. डायरेक्टर के घर के बाहर गोलियां चलवाने वाले और उसकी जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टरों ने हाल ही में 2 बड़े पंजाबी/बॉलीवुड सिंगरों को भी धमकी थी. पंजाबी और बॉलीवुड में चर्चित गाने चुके बी प्राक को धमकी देकर 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे. पंजाबी सिंगर दिलनूर को भी इस गैंग ने धमकाया. जिसे लेकर हाल ही पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की थी. 

इन सभी मामलों को देखकर सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस गैंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकी देकर वसूली करना चाहता है? क्या मुंबई में एक के बाद एक गोलियां चलाकर लारेंस बिश्नोई गैंग अपना सिक्का जमाना चाहता है? रोहित शेट्टी पर फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से किए गए कबूलनामा पोस्ट में पूरे बॉलीवुड को धमकी दी गई.

लॉरेंस गैंग की सेलेबस् को खुली धमकी

पोस्ट में लिखा गया है "हमने जिन जिन को कॉल लगा रखा है वो सभी टाइम पर लाइन पर आ जाएं, वरना बाबा सिद्दीकी जैसा हाल होगा". इतना ही नहीं आरजू बिश्नोई ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने के बाद ऑडियो जारी कर बॉलीवुड सेलेब्स को धमकाया. तो सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस गैंग ने बॉलीवुड से जुड़े रोहित शेट्टी के अलावा और लोगों को भी धमकी भरे कॉल किए हैं?

अगर धमकी भरे कॉल किए तो फिर किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? रोहित शेट्टी को भी धमकी भरे कॉल आ रहे थे, जिसे उन्होंने इग्नोर किया. नतीजा ये हुआ कि उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं. जिसके बाद रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस को शिकायत दी.

क्यों चुप हैं सेलेब्स?

क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग, दिशा पाटनी के बरेली स्थित पर फायरिंग से बॉलीवुड दहशत में आ चुका है? क्या लॉरेंस गैंग से डरकर बॉलीवुड वाले उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे हैं? देखना होगा जनता को इन सभी अनसुलझे सवालों के कब जवाब मिलते हैं? 

बीते 2 सालों में लॉरेंस गैंग ने जिस तरह से मुंबई में बड़े-बड़े क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया है उसे देखकर लगता है कि अब बिश्नोई गैंग पूरी तरह से दाऊद गैंग की तरह मुंबई में अपना सिक्का चलाना चाहता है. साथ ही लोगों को डरा धमकाकर वसूली रैकेट चलाना चाहता है. 

इन सेलेब्स को लॉरेंस गैंग ने धमकाया
रोहित शेट्टी
1 फरवरी को रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर बाइकसवार ने 4 राउंड फायरिंग की. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी NR. पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

कपिल शर्मा
अक्टूबर 2025 में कपिल शर्मा के Surrey कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई. कई राउंड गोलीबारी की गई. कैप्स कैफे को इससे पहले 9 जुलाई और 7 अगस्त को टारगेट किया गया था. इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली.

दिशा पाटनी
दिशा पाटनी के बरेली स्थित पुश्तैनी घर में कई राउंड फायरिंग की गई. ये मामला सितंबर 2025 का है. गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हमले की जम्मेदारी ली.

सलमान खान
बॉलीवुड के दंबग सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल 2025 को फायरिंग की गई. गुजरात से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली.

एपी ढिल्लों
युवा दिलों की धड़कन पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के वैंकूवर स्थित घर के बाहर गोलियां चलाई गईं. सितंबर 2024 को हुई इस घटना में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया. ये हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराया था.

गिप्पी ग्रेवाल
पंजाबी सिंगर-एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग की गई. नंवबर 2023 का ये केस है. इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी.

