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कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, बिट्टू तबाही का वीडियो शेयर कर बोलीं- ये देश की सच्चाई

पर्यावरण वॉलंटियर बिट्टू तबाही के उस वीडियो पर कंगना रनौत ने रिएक्शन दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि आठ महीने की सफाई कोशिशों के बावजूद अजणार नदी में कचरा वापस आ गया है.

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बिट्टू तबाही पर कंगना का रिएक्शन (Photo: Instagram/bittu_tabahi/ @kanganaranaut)
बिट्टू तबाही पर कंगना का रिएक्शन (Photo: Instagram/bittu_tabahi/ @kanganaranaut)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में अजनार नदी को अकेले साफ करने वाले युवा पर्यावरण कार्यकर्ता बिट्टू तबाही ( सुरेंद्र सिंह चौधरी) ने एक दुखद वीडियो शेयर किया. इसमें मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की अजनार नदी को फिर से प्लास्टिक बैग और कचरे से भरा हुआ दिखाया गया है, जबकि उन्होंने इसे साफ करने के लिए आठ महीने तक कड़ी मेहनत की थी.

बिट्टू ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आठ महीने की कड़ी मेहनत इस तरह बेकार चली जाएगी.' उन्होंने सोशल मीडिया यूज़र्स से अजनार नदी से कचरा ज्यादा बेहतर तरीके से हटाने के सुझाव भी मांगे.

निराशा के बावजूद, चौधरी सफाई का काम फिर से शुरू करने के लिए नदी पर लौट आए हैं. यह घटना सार्वजनिक जगहों को साफ रखने की चुनौती को उजागर करती है, क्योंकि लोग लगातार कचरा फेंकते रहते हैं.

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कंगना रनौत का रिएक्शन 

इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए कंगना ने बुधवार, 14 अक्टूबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'यह बहुत दुखद है, लेकिन हमारे देश की कठोर सच्चाई भी है; लोग दिन भर अधिकारों के बारे में रोते रहते हैं, लेकिन कभी अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचते.'

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कंगना रनौत का वर्क फ्रंट
कंगना आखिरी बार 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं, जो 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. मजबूत कहानी के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. यह फिल्म 2008 में मुंबई के कामा और एल्ब्लेस अस्पताल में हुए 26/11 आतंकी हमलों के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों की सच्ची कहानी पर आधारित थी और इस दुखद घटना के दौरान उनके साहस, हिम्मत और निस्वार्थ भाव को दिखाती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इसके बाद, कंगना की आने वाली फिल्मों में 'क्वीन 2' शामिल है, जो 2013 की सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' का सीक्वल है. वह एक आने वाली थ्रिलर फिल्म के लिए आर. माधवन के साथ भी फिर से काम करेंगी.

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