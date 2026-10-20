scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर में किन्नरों को बुलाकर एक्ट्रेस ने की उनकी पूजा, दिया सम्मान, मनाया नवरात्रि का त्योहार, Video

ईशा कोप्पिकर ने इस साल अपनी नवरात्रि काफी अलग तरीके से मनाई. उन्होंने दुर्गा पूजा के आखिरी दिन अपने घर में किन्नरों को बुलाया, और फिर उनके साथ मिलकर अर्धनारीश्वर की पूजा की.

Advertisement
X
किन्नरों को घर में बुलाकर की पूजा (Photo: ITGD)
किन्नरों को घर में बुलाकर की पूजा (Photo: ITGD)

नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया गया. बॉलीवुड सितारे भी मां दुर्गा की भक्ति में डूबे नजर आए. इस बीच एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने भी खास अंदाज में नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाई. उन्होंने अपने घर पर किन्नर समुदाय के लोगों के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर पूजा की. उनकी वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है.

किन्नर समुदाय के साथ अर्धनारीश्वर की पूजा

ईशा कोप्पिकर ने अपने घर पर किन्नर समुदाय के लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर पूजा-अर्चना की. नवरात्रि और दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित इस पूजा के जरिए उन्होंने त्योहार को खास तरीके से मनाया. उन्होंने किन्नरों का सम्मान किया, और उन्हें भी पूजा. इस दौरान उनकी बेटी भी उन्हीं के साथ थी. वो इस दौरान काफी खुश नजर आईं, और सभी किन्नरों का आशीर्वाद भी लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Kangana Ranaut shows her support to Isha Koppikar over andhbhakt trolling
'अंधभक्त' ईशा को मिला कंगना का साथ, एक्ट्रेस का किया बचाव
Isha koppikar slams haters calling her andhbhakt
'हां, मैं अंधभक्त हूं', गर्व से बोलीं ईशा कोपिकर, हेटर्स पर फूटा गुस्सा
Isha Koppikar News
महिला की उम्र 'समस्या' क्यों? एक्ट्रेस ईशा ने उठाए सवाल
Isha koppikar on Underage Drinking In Mumbai
आईडी चेक किए बिना नाबालिगों को परोसी शराब! एक्ट्रेस ने सिस्टम पर उठाई उंगली
Isha Koppikar
नॉन-स्टॉप काम ने पहुंचाया अस्पताल, एक्ट्रेस की आपबीती सुन छूटे भारती के पसीने

ईशा का किन्नर समुदाय के साथ पूजा करना इस आयोजन को और खास बनाता है. लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद भी आया है. एक ने कहना है कि किन्नर नवदुर्गा का असली स्वरूप है, ऐसे में उनकी पूजा भी एक अच्छा शगुन है. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, वहीं दुर्गा पूजा में भी शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है. ऐसे में ईशा ने इन त्योहारों को समुदाय के लोगों के साथ मिलकर मनाया.

Advertisement

अर्धनारीश्वर पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है. अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष तत्वों के एक होने का संदेश मिलता है.

लाइमलाइट से दूर ईशा

ईशा कोप्पिकर बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी और साउथ फिल्मों में भी काफी काम किया. ईशा ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में कीं, मगर अब वो अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर चुकी हैं. बीच में उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था. लेकिन फिर उन्होंने वो छोड़कर चैरिटी और फैमिली टाइम पर ध्यान देने का फैसला किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मार्को रूबियो के भारत दौरे को लेकर क्यों उठे सवाल? देखें US Top-10 |
    घर में किन्नरों को बुलाकर एक्ट्रेस ने की उनकी पूजा, दिया सम्मान, मनाया नवरात्रि का त्योहार, Video |
    केरल घूमने गया UP का डॉक्टर 800 फीट गहरी खाई में गिरा, पैर में फ्रैक्चर के बाद ऐसे किया रेस्क्यू |
    8th CPC Salary Hike: 7वें वेतन आयोग में 14.3% हाइक... तो 8वें में 140% की चर्चा क्यों? जानें कहां से आया ये आंकड़ा |
    मिसाइल इंटरसेप्टर, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और स्टारशील्ड की डिमांड, मार्को रूबियो से मिले जेलेंस्की |
    पेर‍िस समेत कई शहरों में भारी लूटपाट से हाहाकार, देखें दुनिया आजतक |
    दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन... बिना PUC नहीं मिलेगा फ्यूल, बाहरी गाड़ियों पर भी नजर |
    पत्नी का सिर काटकर त्रिशूल के सामने रखा, फिर पिता की भी हत्या... बंगाल में खौफनाक कांड |
    ड्रग्स के रावण दहन से पहले अमित शाह का बड़ा संदेश, एंटी ड्रग एक्टिविस्ट बिक्रमजीत के परिवार से की मुलाकात |
    Dussehra 2026: दशहरे पर इन 3 गलतियों से रहें दूर, जानें आज क्या करें और क्या नहीं
    Advertisement