scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' से उलट तासीर वाली 'इक्कीस' भी दमदार... बॉक्स ऑफिस ही नहीं, दर्शकों की दिल भी जीता

‘धुरंधर’ के रिकॉर्डतोड़ तूफान में भी ‘इक्कीस’ का टिके रहना बताता है कि दर्शक सिर्फ शोर नहीं, सोच वाली फिल्मों को भी मौका देते हैं. एक तरफ आग उगलती स्पाई-थ्रिलर, दूसरी तरफ 1971 युद्ध की इमोशनल कहानी— दोनों को दर्शक मिलना इंडियन सिनेमा के लिए बड़ी जीत है.

Advertisement
X
'इक्कीस' ने 'धुरंधर' के तूफान में भी जमाए पैर (Photo: IMDB)
'इक्कीस' ने 'धुरंधर' के तूफान में भी जमाए पैर (Photo: IMDB)

पिछले एक महीने से रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने थिएटर्स में वो गदर काट रखा है कि इसके सामने आना किसी भी फिल्म के लिए घातक साबित हुआ है. मगर इस तूफान में भी एक नए एक्टर की पहली फिल्म अपने पैर जमाने में कामयाब हो गई है. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस’ बीते शुक्रवार रिलीज हुई.

शहीद अरुण खेत्रपाल की इस बायोपिक में अगस्त्य पहली बार बड़े पर्दे पर आए हैं. वहीं नवंबर में दुनिया से विदा ले चुके बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र ‘इक्कीस’ में आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं. कई नई फिल्मों को रगड़ देने वाली ‘धुरंधर’ के सामने रिलीज हुई ‘इक्कीस’ ने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड पकड़ बना ली है.

पहले वीकेंड में दमदार रही ‘इक्कीस’
2026 के पहले ही दिन रिलीज हुई ‘इक्कीस’ सीधे ‘धुरंधर’ के सामने रिलीज हुई. ट्रेड को ‘धुरंधर’ की आंधी में एक और छोटी फिल्म के उड़ जाने का डर था. पर ‘इक्कीस’ ने पहले ही दिन सॉलिड सरप्राइज दिया. डेब्यू कर रहे अगस्त्य की फिल्म ने 7.28 करोड़ की ओपनिंग की. शुक्रवार को साल का पहला वर्किंग डे होने से कमाई थोड़ी गिरी, लेकिन 3.5 करोड़ के सॉलिड लेवल पर रही. शनिवार को जंप के साथ कलेक्शन 4.5 करोड़ तक पहुंच गया.

सम्बंधित ख़बरें

Ikkis makers added disclaimer about pakistani soldier after backlash
'इक्कीस' में दिखाया पाकिस्तानी ऑफिसर का पॉजिटिव रोल, मेकर्स ने डाला डिस्क्लेमर
ikkis day 1 box office: much better opening than expected amid dhurandhar storm
2026 की पहली फिल्म 'इक्कीस' ने डटकर झेली 'धुरंधर' की सुनामी, मिली दमदार ओपनिंग
Dharmendr's Sons
Dharmendra की अंतिम फिल्म देख बेटों ने दिया बड़ा बयान!
2026's first bollywood release ikkis takes on dhurandhr at box office
2026 की पहली फिल्म 'इक्कीस' बनी 'धुरंधर' के लिए स्पीड ब्रेकर, मिलेगी सॉलिड ओपनिंग!
Amitabh Bachchan pays tribute to Dharmendra on 'KBC 17'
KBC 17 में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए अमिताभ, बोले- वो एक एहसास थे
Advertisement

अब संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘इक्कीस’ ने चौथे दिन लगभग 5 करोड़ का कलेक्शन किया है. यानी पहले वीकेंड में ‘इक्कीस’ का नेट कलेक्शन कुल 20 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. करीब महीने भर पुरानी, धमाकेदार ‘धुरंधर’ के मुकाबले कहीं कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ‘इक्कीस’ का ये कलेक्शन उम्मीदों के मुकाबले काफी दमदार है. खासकर इस वजह से कि ये फिल्म ‘धुरंधर’ से बिल्कुल उलट है.

कैसे ‘धुरंधर’ से उलट है ‘इक्कीस’?
‘धुरंधर’ रियल घटनाओं से प्रेरित फिल्म है, जबकि ‘इक्कीस’ रियल घटना पर ही आधारित है. दोनों ही फिल्मों की कहानी भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बैकग्राउंड पर है लेकिन दोनों का टाइम पीरियड बहुत अलग है. ‘इक्कीस’ 1971 के युद्ध पर बेस्ड है, जब पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा होकर लड़ रहा था, पीठ पीछे आतंकी साजिशों के जरिए भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहा था. जयदीप अहलावत एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के रोल में हैं, जो युद्ध में अरुण खेत्रपाल के सामने था.

फिल्म की कहानी इस ब्रिगेडियर से अरुण के पिता (धर्मेंद्र) की मुलाकात को एक इमोशनल ड्रामा में बदलती है और युद्धों से बचने का मैसेज देती है. ये युद्ध में कुर्बानी देने वाले जांबाजों और उनके परिवारों की जिंदगी को इमोशनल तरीके से दिखाती है. जबकि ‘धुरंधर’ की कहानी का ट्रिगर सन 2000 के बाद भारत में हुए आतंकी हमले हैं, जिनमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का कनेक्शन था. ये सामने से नजर न आने वाले दुश्मन से निपटने के लिए, परछाइयों में घुल जाने वाले इंडियन स्पाई की कहानी है.

Advertisement

दोनों फिल्मों का तेवर बहुत अलग है— एक का लहजा आग उगलने वाला है, एक का सोचने पर मजबूर करने वाला. नैरेटिव के अलावा कंपोजिशन में भी दोनों फिल्में अलग हैं. ‘धुरंधर’ बड़े नामों और बड़े बजट वाली ग्रैंड फिल्म है, जबकि ‘इक्कीस’ डेब्यू कर रहे एक्टर की, एवरेज बजट में बनी लिमिटेड रिलीज है. इसके बावजूद ‘धुरंधर’ जैसी धमाकेदार फिल्म के सामने ‘इक्कीस’ का टिके रहना बताता है कि जनता ने इसे भी मौका दिया है. एक ही टॉपिक से निकली, दो विपरीत ध्रुवों पर बैठी फिल्मों को दर्शक मिलना इंडियन सिनेमा की जीत है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement