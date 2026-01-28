धुरंधर 2 से आउट अक्षय खन्ना, इस विलेन से भिड़ेंगे 'बीस्ट' रणवीर, लीक हुई कहानी! कब आएगा टीजर?

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर, बॉक्स ऑफिस पर शेर की तरह दहाड़ती नजर आई. सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज होने के बाद भी धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. अब दर्शक बेसब्री से धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे हैं और फिल्म से जुड़ा हर अपडेट उत्साह को और बढ़ा रहा है.

और पढ़ें

कब आएगा धुरंधर 2 का पहला टीजर?

अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक धुरंधर 2 के टीजर की रिलीज डेट तय कर ली गई है. खबरें हैं कि, आदित्य धर 31 जनवरी को धुरंधर 2 का टीजर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. दर्शक जहां फिल्म के दूसरे पार्ट की कहानी जानना चाहते हैं, वहीं पोस्ट में दावा किया गया है कि पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार मर जाता है और अब आगामी एक्शन थ्रिलर में अर्जुन रामपाल मुख्य विलेन की भूमिका निभाएंगे.

वायरल हो रही एक पोस्ट में दावा किया गया कि- धुरंधर 2 के टीजर को लेकर काफी चर्चा है और जिन्होंने इसे देखा है, उनका कहना है कि रणवीर सिंह सच में जबरदस्त हैं. वह पूरी तरह ‘बीस्ट मोड’ में हैं- खूंखार, रॉ और बेहद तेज. उनकी बैकस्टोरी किरदार को और आगे ले जाती है, जैसे वह देश का बेटा हो. अभिनय अपने चरम पर है. पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान विलेन के रूप में मर जाता है, और अब कहानी में रणवीर के किरदार के सामने अगला विलेन अर्जुन रामपाल होंगे. जिन्होंने कुछ हिस्से देखे हैं, वे पहले ही हैरान हैं.

Advertisement

'रणवीर के किरदार में आया बदलाव और डिटेलिंग दिमाग हिला देने वाली है. बड़े पर्दे पर वह एक राक्षस जैसे लगते हैं और अब उनमें ल्यारी किंग वाला अंदाज भी है.'

पोस्ट में आगे कहा गया- अर्जुन रामपाल का किरदार बेहद खतरनाक और बेरहम होगा, जबकि हमजा दोनों पार्ट्स में कहानी का केंद्र बना रहेगा. इस बार वह न तो डरा हुआ है और न ही चुप- अब मेजर उसका अगला निशाना है. आदित्य धर कुछ बहुत बड़ा बना रहे हैं. रणवीर सबसे बड़ा सरप्राइज हैं और अर्जुन उन्हें कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन रणवीर सब पर भारी पड़ते हैं. फिलहाल 31 जनवरी को टीजर आने की संभावना है, देखते हैं.

धुरंधर 2 की रिलीज तय है

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म टॉक्सिक से टकराएगी. दोनों फिल्मों की रिलीज डेट 19 मार्च तय की गई है. पहले सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद धुरंधर 2 की रिलीज टल सकती है, लेकिन आदित्य धर ने साफ कर दिया है कि फिल्म की रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं होगा और यह 19 मार्च को ही रिलीज होगी.

---- समाप्त ----