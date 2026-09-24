scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 साल की एक्ट्रेस को बार-बार Kiss करता रहा हीरो, मचा हंगामा! सालों बाद बोला- बेडरूम...

बिस्वजीत ने 1969 की फिल्म 'दो शिकारी' के सेट पर रेखा के साथ विवादित किसिंग सीन के आरोपों पर रिएक्ट किया है. यासिर उस्मान की किताब में बताया गया कि उस समय 15 साल की रेखा को बिना सहमति किस किया गया था, जिससे वो गुस्से में थीं.

Advertisement
X
विवाद पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Social Media)
विवाद पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Social Media)

अभिनेता बिस्वजीत ने रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर रिएक्ट किया है. आरोप था कि 1969 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर ने रेखा को जबरन किस किया था. 

ये मामला यासिर उस्मान की किताब ‘रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी’ के जरिए सामने आया था. किताब में रेखा की शुरुआती फिल्मों में से एक ‘दो शिकारी’ के सेट का जिक्र किया गया है. उस समय 15 साल की रेखा के साथ बिस्वजीत को कास्ट किया गया था, जो उस दौर के काफी बड़े अभिनेता थे. आरोप है कि रेखा को किसिंग सीन के बारे में पहले से नहीं बताया गया था. जब बिस्वजीत ने उन्हें बिना सहमति किस किया, तो रेखा काफी गुस्से में आ गई थीं. रेखा ने खुद कभी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है.

बिस्वजीत ने क्या कहा?
एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब बिस्वजीत से इस विवाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी. उन्होंने कहा कि आज के समय में फिल्मों में किसिंग सीन को कोई बड़ी बात नहीं माना जाता.

सम्बंधित ख़बरें

Bhuvan Bam,Mukesh Chhabra Rekha
अमिताभ बच्चन-रेखा पर भुवन बाम का जोक! मुकेश छाबड़ा ने दे दी वॉर्निंग
अंबानी के गणेशोत्सव में दिखा रेखा का शाही अंदाज़
Rekha
अंबानी के इवेंट में साड़ी-गहनों में रेखा का जलवा, 71 की उम्र जाह्नवी-कृति को दी टक्कर
Bollywood Celebrities 80s Look
AI छोड़िए, 80 के दशक में इन सितारों पर फिदा था देश, अमिताभ-रेखा का भी नाम
Rekha transformation fat to diva
'मोटी थीं रेखा... इतनी सुंदर नहीं थीं', कैसे आया बदलाव? जीजा ने बताया
Advertisement

उन्होंने कहा, आज के समय में उस विवाद पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है. आज फिल्मों में ऑन-स्क्रीन किसिंग कोई बड़ी बात नहीं है. आजकल फिल्मों में बेडरूम सीन दिखाए जाते हैं. ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों में ऐसे सीन देखकर तो मैं हैरान रह जाता हूं. बिस्वजीत ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि उन्होंने उस समय रेखा से किसिंग सीन में सहमति ली थी या नहीं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो उस घटना के बाद रेखा से मिले थे, तो उन्होंने बताया कि रेखा ने 1976 में उनकी फिल्म ‘कहते हैं मुझको राजा’ में उनके साथ काम किया था.

Kiss के बाद गुस्से में थीं रेखा
किताब के अनुसार, जब रेखा काम की तलाश में मुंबई आई थीं, तब वो काफी छोटी थीं. उस समय उनकी उम्र 15 साल बताई गई थी. साल 1969 में उन्होंने शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक ‘अंजाना सफर’ साइन की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर ‘दो शिकारी’ कर दिया गया.

किताब में बताया गया है कि फिल्म के सेट पर अभिनेता बिस्वजीत, निर्देशक कुलजीत पाल और सिनेमैटोग्राफर राजा नवाथे नेतय किया कि कैमरा शुरू होते ही बिस्वजीत रेखा के होंठों पर किस करेंगे. इसके लिए रेखा से परमिशन नहीं ली गई थी. किस के दौरान एक्टर ने रेखा के होंठ काट लिए थे. इसके बाद वो खूब रोई थीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोवा वोटर लिस्ट विवाद पर मचा बवाल, विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा |
    'उस रात नींद नहीं आई...', वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन को बाहर करने के बाद क्या हुआ? गंभीर ने खोला बड़ा राज |
    रायबरेली में अखिलेश यादव की रथ यात्रा का बुलडोजर से हुआ स्वागत, उमड़ी भारी भीड़ |
    मोहाली में ED की टीम पर हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़ |
    ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब |
    15 साल की एक्ट्रेस को बार-बार Kiss करता रहा हीरो, मचा हंगामा! सालों बाद बोला- बेडरूम... |
    शहर-शहर ताबूत बनती बसें... दिल्ली-जयपुर से लेकर लखनऊ तक यात्रियों की सुरक्षा का रियलिटी चेक |
    मोहाली में GMADA दफ्तर में ED की रेड, बाहर AAP का हंगामा... गाड़ी का शीशा तोड़ा, टायर की निकाली हवा |
    '48 घंटे के अंदर इस्तीफा दें CEC ज्ञानेश कुमार...', CJP ने खोला मोर्चा, बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम |
    बच्चों को क्यों होती है टाइप-2 डायबिटीज, नई वजह का चला पता, ये चीज बढ़ा देती है तीन गुना खतरा
    Advertisement