15 साल की एक्ट्रेस को बार-बार Kiss करता रहा हीरो, मचा हंगामा! सालों बाद बोला- बेडरूम...

अभिनेता बिस्वजीत ने रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर रिएक्ट किया है. आरोप था कि 1969 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर ने रेखा को जबरन किस किया था.

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ये मामला यासिर उस्मान की किताब ‘रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी’ के जरिए सामने आया था. किताब में रेखा की शुरुआती फिल्मों में से एक ‘दो शिकारी’ के सेट का जिक्र किया गया है. उस समय 15 साल की रेखा के साथ बिस्वजीत को कास्ट किया गया था, जो उस दौर के काफी बड़े अभिनेता थे. आरोप है कि रेखा को किसिंग सीन के बारे में पहले से नहीं बताया गया था. जब बिस्वजीत ने उन्हें बिना सहमति किस किया, तो रेखा काफी गुस्से में आ गई थीं. रेखा ने खुद कभी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है.

बिस्वजीत ने क्या कहा?

एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब बिस्वजीत से इस विवाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी. उन्होंने कहा कि आज के समय में फिल्मों में किसिंग सीन को कोई बड़ी बात नहीं माना जाता.

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उन्होंने कहा, आज के समय में उस विवाद पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है. आज फिल्मों में ऑन-स्क्रीन किसिंग कोई बड़ी बात नहीं है. आजकल फिल्मों में बेडरूम सीन दिखाए जाते हैं. ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों में ऐसे सीन देखकर तो मैं हैरान रह जाता हूं. बिस्वजीत ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि उन्होंने उस समय रेखा से किसिंग सीन में सहमति ली थी या नहीं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो उस घटना के बाद रेखा से मिले थे, तो उन्होंने बताया कि रेखा ने 1976 में उनकी फिल्म ‘कहते हैं मुझको राजा’ में उनके साथ काम किया था.

Kiss के बाद गुस्से में थीं रेखा

किताब के अनुसार, जब रेखा काम की तलाश में मुंबई आई थीं, तब वो काफी छोटी थीं. उस समय उनकी उम्र 15 साल बताई गई थी. साल 1969 में उन्होंने शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक ‘अंजाना सफर’ साइन की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर ‘दो शिकारी’ कर दिया गया.

किताब में बताया गया है कि फिल्म के सेट पर अभिनेता बिस्वजीत, निर्देशक कुलजीत पाल और सिनेमैटोग्राफर राजा नवाथे नेतय किया कि कैमरा शुरू होते ही बिस्वजीत रेखा के होंठों पर किस करेंगे. इसके लिए रेखा से परमिशन नहीं ली गई थी. किस के दौरान एक्टर ने रेखा के होंठ काट लिए थे. इसके बाद वो खूब रोई थीं.

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