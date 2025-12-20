‘धुरंधर’ की सुनामी में फंसी ‘अवतार 3’! इंडिया में 'अवतार 2' से आधी रह गई ओपनिंग

हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ यानी ‘अवतार 3’ शुक्रवार से भारत के थिएटर्स में पहुंच चुकी है. 2025 की शुरुआत से ही ‘अवतार 3’ को इस साल दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा था. भारतीय दर्शक भी इसके लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि ‘अवतार’ फ्रेंचाइजी भारत में तगड़ी हिट रही है. मगर ‘अवतार 3’ को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ‘अवतार 2’ से आधी ओपनिंग मिली है. बॉक्स ऑफिस पर ये हॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ की सुनामी में फंस गई.

‘अवतार 3’ का बिगड़ा माहौल

जेम्स कैमरून की ‘अवतार’ फ्रेंचाइजी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाती है. उन्होंने 2009 से दुनिया को पंडोरा नाम का एक ऐसा संसार दिया है, जिसे देखते हुए लोग पलकें झपकाना भूल जाते हैं. फिल्म तकनीकों के शानदार इस्तेमाल और अपनी क्रिएटिविटी से कैमरून ने जो संसार रचा है, वो एकदम अकल्पनीय लगता है.

2009 में आई ‘अवतार’ और 2022 में आई ‘अवतार 2’ ने इस संसार के दम पर थिएटर्स के बॉक्स ऑफिस को भी हैरान कर दिया था. मगर ‘अवतार 3’ को पिछली फिल्मों की तरह शानदार रिव्यू और जनता की तारीफें नहीं मिल रहीं. यही वजह रही कि शुक्रवार को सुबह से ही ‘अवतार 3’ के लिए वैसी भीड़ नहीं दिखी जैसी पिछली दो फिल्मों के लिए थी.

ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि ‘अवतार 3’ ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की रेंज में ओपनिंग कलेक्शन किया है. ये कलेक्शन ‘अवतार 2’ की ओपनिंग से आधा है. 2022 में ‘अवतार 2’ को इंडिया में 40 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. ये इंडिया में किसी हॉलीवुड फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी. मगर ‘अवतार 3’ की ओपनिंग, भारत में हॉलीवुड फिल्मों की टॉप 5 ओपनिंग में भी नहीं है.

‘धुरंधर’ के तूफान ने थामी ‘अवतार 3’ की रफ्तार

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ सुनामी की तरह चल रही है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने तीसरे शुक्रवार को ‘धुरंधर’ ने एक बार फिर तगड़ी कमाई के रिकॉर्ड बनाए हैं. इसने शुक्रवार को 23 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है, जबकि इसके मुकाबले ‘अवतार 3’ के टिकट कहीं ज्यादा महंगे हैं.

2022 में रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग मिलने से ‘अवतार 2’ ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. ‘अवतार 2’ का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन करीब 378 करोड़ था. ये आज भी भारत में सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म है. पर जैसी ओपनिंग ‘अवतार 3’ को मिली है, उससे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड रखने वालों से कुछ ज्यादा मेहनत करवा पाएगी.

बहुत बुरी नहीं है ‘अवतार 3’ की शुरुआत

‘अवतार 3’ की शुरुआत इस फ्रेंचाइजी के पिछले इंडिया रिकॉर्ड के आगे फीकी लग रही है. लेकिन सिर्फ इस साल की बात करें तो ‘अवतार 3’ को इंडिया में हॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है. टॉम क्रूज की ‘मिशन इम्पॉसिबल 8’ को इसी साल करीब 19 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. ‘अवतार 3’ की ओपनिंग इससे ज्यादा है.

‘मिशन इम्पॉसिबल 8’ 110 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ इंडिया में 2025 की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म है. ‘अवतार 3’ की ओपनिंग से हिंट मिलता है कि ये ‘मिशन इम्पॉसिबल 8’ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

