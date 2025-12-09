रंजनीकांत संग काम नहीं करना चाहती थीं ऐश्वर्या राय, किया इनकार मगर ऐसे बनीं बात

रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार हैं, उनके साथ काम करना हर हीरोइन का सपना होता है. लेकिन बॉलीवुड ब्यूटी ऐश्वर्या राय को जब ये मौका मिला था तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था. हालांकि इसके बाद ऐश्वर्या ने साल 2010 में रजनीकांत के साथ एंथिरन यानी रोबोट फिल्म में काम किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

ऐश्वर्या को नीलाबंरी बनाना चाहते थे रजनीकांत

1999 की सुपरहिट फिल्म 'पदयप्पा' एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. री-रिलीज से पहले, रजनीकांत ने फिल्म की कास्टिंग प्रोसेस को याद किया और बताया कि वो फिल्म के किरदार नीलाम्बरी के लिए ऐश्वर्या राय को लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि ऐश्वर्या इस फिल्म में दिलचस्पी नहीं रखती थीं.

रजनीकांत ने अपने वीडियो में कहा- हम ऐश्वर्या राय को नीलाम्बरी के किरदार के लिए लेना चाहते थे. बड़ी मुश्किल से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की. अगर वो हां कह देतीं, तो मैं 2–3 साल भी इंतजार करने को तैयार था, क्योंकि वो रोल ही ऐसा था. उस किरदार का हिट होना जरूरी था. लेकिन हमें पता चला कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है. श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और कई नामों पर विचार हुआ. लेकिन हमें अपनी हीरोइन की आंखों में वो पावर चाहिए थी जो नीलाम्बरी को निभा सके. जैसे एक तरह का एटिट्यूड. तब रविकुमार ने राम्या कृष्णन का नाम सुझाया.

पोन्नियिन सेलवन की नंदिनी से था इंस्पायर्ड

पदयप्पा की कहानी खुद रजनीकांत ने लिखी थी. उन्होंने बताया कि नीलाम्बरी का किरदार उन्हें कल्कि के मशहूर तमिल उपन्यास पोन्नियिन सेलवन की नंदिनी से प्रेरित लगा. रजनीकांत ने कहा- ये कहानी मेरे दिल के करीब है. मुझे कल्कि का पोन्नियिन सेलवन बहुत पसंद है और मैं नंदिनी जैसे किरदार पर आधारित एक कहानी करना चाहता था और उसी का नतीजा है पदयप्पा. मैंने ही टाइटल सुझाया था, लेकिन डायरेक्टर के. एस. रविकुमार को यकीन नहीं था, पर मैंने उन्हें मनाया.

दिलचस्प बात ये है कि बाद में ऐश्वर्या राय ने ही नंदिनी का किरदार मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेलवन (2022) में निभाया. के. एस. रविकुमार द्वारा निर्देशित पदयप्पा समय के साथ कल्ट फिल्म बन गई. खासकर ऐसा राम्या कृष्णन की यादगार नीलाम्बरी की वजह से हुआ. रिलीज होने पर ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी थी और इंडस्ट्री के लिए नए रिकॉर्ड सेट किए थे. अब अपनी 25वीं ऐनिवर्सरी पर, रजनीकांत ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इसका सिक्वल भी बन रहा है.

