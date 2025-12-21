'धुरंधर' में आइटम नंबर 'शरारत' के लिए पहली पसंद थीं तमन्ना भाटिया, क्यों आदित्य धर ने किया रिजेक्ट?

जबसे 'धुरंधर' रिलीज हुई है, हर जगह इस फिल्म की बातें हो रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गर्दा उड़ाया हुआ है. फिल्म का हर किरदार और परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट रहा है. सबसे ज्यादा बातें तो इसके आइटम सॉन्ग 'शरारत' को लेकर हो रही हैं. आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा ने जो जोरदार डांस किया है, वो काबिले-तारीफ है.

और पढ़ें

पर इन सबके बीच कोरियोग्राफर विजय गांगुली का कहना है कि आयशा और क्रिस्टल इस गाने के लिए पहली पसंद नहीं थीं. बल्कि तमन्ना भाटिया थीं. हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने तमन्ना को रिजेक्ट कर दिया. उनका मानना था कि वो फिल्म की स्टोरी पर ही पूरा फोकस रखना चाहते हैं, न कि तमन्ना पर.

कोरियोग्राफर ने खोली पोल

Filmygyan को दिए इंटरव्यू में विजय ने बताया कि उन्होंने तमन्ना का नाम 'शरारत' के लिए प्रपोज किया था. पर आदित्य धर अपने क्लियर विजन के साथ खड़े थे. उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि लोग 'शरारत' को आइटम सॉन्ग का नाम दें. वो स्टोरी के बाहर चला जाएगा.

अगर गाने में सिर्फ एक लड़की को दिखा दिया जाएगा तो फिर स्टोरी से सबका अटेंशन हट जाएगा. सब उसके बारे में ही बात करने लगेंगे, वो स्टोरी पर बात नहीं करेंगे. इसलिए मैं इस गाने में दो लड़कियां चाहता हूं. अगर इस गाने में तमन्ना होतीं तो पूरा अटेंशन उनपर चला जाता. स्टोरी पर किसी का ध्यान नहीं जाता.

Advertisement

विजय ने आगे कहा- जो हो रहा था फिल्म में, बहुत कुछ चल रहा था. स्टोरी से अलग आदित्य कुछ भी नहीं चाहते थे. बता दें कि आदित्य धर ने फिल्म का लिखा है और डायरेक्ट भी किया है. फिल्म जियोपॉलिटिकल इवेंट पर आधारित है. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के रोल की काफी तारीफ हो रही है. उस पर मीम्स भी बन रहे हैं. हालांकि, इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी अक्षय ने चुप्पी साधी हुई है. वो अपने नए घर में शांति से बैठे हैं और लाइफ एन्डॉय कर रहे हैं. पिछले दिनों उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें वो घर में वास्तु शांति हवन करते दिखे थे.

---- समाप्त ----