scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' में आइटम नंबर 'शरारत' के लिए पहली पसंद थीं तमन्ना भाटिया, क्यों आदित्य धर ने किया रिजेक्ट?

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की चर्चा हर जगह है. फिर वो अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत हो या फिर क्रिस्टल और आयशा का आइटम सॉन्ग 'शरारत' हो. हर कोई छाया हुआ है.

Advertisement
X
तमन्ना भाटिया थीं 'शरारत' के लिए पहली पसंद (Photo: Screengrab)
तमन्ना भाटिया थीं 'शरारत' के लिए पहली पसंद (Photo: Screengrab)

जबसे 'धुरंधर' रिलीज हुई है, हर जगह इस फिल्म की बातें हो रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गर्दा उड़ाया हुआ है. फिल्म का हर किरदार और परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट रहा है. सबसे ज्यादा बातें तो इसके आइटम सॉन्ग 'शरारत' को लेकर हो रही हैं. आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा ने जो जोरदार डांस किया है, वो काबिले-तारीफ है. 

पर इन सबके बीच कोरियोग्राफर विजय गांगुली का कहना है कि आयशा और क्रिस्टल इस गाने के लिए पहली पसंद नहीं थीं. बल्कि तमन्ना भाटिया थीं. हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने तमन्ना को रिजेक्ट कर दिया. उनका मानना था कि वो फिल्म की स्टोरी पर ही पूरा फोकस रखना चाहते हैं, न कि तमन्ना पर.

कोरियोग्राफर ने खोली पोल
Filmygyan को दिए इंटरव्यू में विजय ने बताया कि उन्होंने तमन्ना का नाम 'शरारत' के लिए प्रपोज किया था. पर आदित्य धर अपने क्लियर विजन के साथ खड़े थे. उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि लोग 'शरारत' को आइटम सॉन्ग का नाम दें. वो स्टोरी के बाहर चला जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan politician reacts on his portrayal in Dhurandhar
'धुरंधर' में राकेश बेदी के किरदार से नाराज पाकिस्तानी नेता, बोले- गलत तरीके से...
2025 indian cinema's biggest year at box office
इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा साल बना 2025... यंग धुरंधरों ने संभाला मोर्चा
dhurandhar box office: all time top third saturday record. gears up for 600 crores
हर दिन ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह… बनाया तीसरे शनिवार कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड
Dhurandhar actor responds on hrithik roshan political comment
'धुरंधर' की पॉलिटिक्स पर ऋतिक ने उठाए थे सवाल, एक्टर दानिश बोले- 26/11 को...
Rakesh bedi on Dhurandhar
'क्या भगवान राम ने रावण को...', फिल्म 'धुरंधर' में हुए खून-खराबे पर बोले राकेश बेदी

अगर गाने में सिर्फ एक लड़की को दिखा दिया जाएगा तो फिर स्टोरी से सबका अटेंशन हट जाएगा. सब उसके बारे में ही बात करने लगेंगे, वो स्टोरी पर बात नहीं करेंगे. इसलिए मैं इस गाने में दो लड़कियां चाहता हूं. अगर इस गाने में तमन्ना होतीं तो पूरा अटेंशन उनपर चला जाता. स्टोरी पर किसी का ध्यान नहीं जाता. 

Advertisement

विजय ने आगे कहा- जो हो रहा था फिल्म में, बहुत कुछ चल रहा था. स्टोरी से अलग आदित्य कुछ भी नहीं चाहते थे. बता दें कि आदित्य धर ने फिल्म का लिखा है और डायरेक्ट भी किया है. फिल्म जियोपॉलिटिकल इवेंट पर आधारित है. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन लीड रोल में नजर आ रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के रोल की काफी तारीफ हो रही है. उस पर मीम्स भी बन रहे हैं. हालांकि, इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी अक्षय ने चुप्पी साधी हुई है. वो अपने नए घर में शांति से बैठे हैं और लाइफ एन्डॉय कर रहे हैं. पिछले दिनों उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें वो घर में वास्तु शांति हवन करते दिखे थे.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement