किंग से रामायण तक... 2026 में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा भौकाल, रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

2026 की मचअवेटेड फिल्मों में शाहरुख खान की 'किंग', नितेश तिवारी की 'रामायण', आदित्य धर की 'धुरंधर 2', अनुराग सिंह की 'बॉर्डर 2', अजय देवगन की 'दृश्यम 3' और सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' शामिल हैं. इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है.

2026 में शाहरुख खान-रणवीर सिंह की फिल्म करेगी धमाका (Photo: Screengrab)
2026 में शाहरुख खान-रणवीर सिंह की फिल्म करेगी धमाका (Photo: Screengrab)

साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर, सैयारा, छावा, स्त्री 2 और कांतारा चैप्टर 1 की आंधी चली. लेकिन मूवी लवर्स के लिए 2026 इससे भी बड़ा होने वाला है. क्योंकि अगले साल 2-3 नहीं बल्कि कई बड़ी फिल्में दस्तक देंगी. बड़े सुपरस्टार्स की मचअवेटेड फिल्में स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी.

सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर अपनी पावर पैक्ड फिल्मों के साथ स्क्रीन पर दिखेंगे. पाइपलाइन में लगीं इन फिल्मों को देखकर लगता है बॉक्स ऑफिस पर कई पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं. जानते हैं 2026 में आने वाली इन फिल्मों के बारे में...

किंग
शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म किंग भी 2026 में ही आएगी. फिल्म में किंग खान के साथ सुहाना भी नजर आएंगी. एक्शन थ्रिलर को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं. मूवी में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी को अहम रोल में देखा जाएगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siddharth Anand (@s1danand)

रामायण
नितेश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण का पहला पार्ट इसी साल आएगा. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल स्टारर ये फिल्म मोस्ट अवेटेड मूवीज में शुमार है. प्रभास की आदिपुरुष के फ्लॉप बिजनेस के बाद नितेश तिवारी की इस फिल्म पर सबकी नजरें टिकी हैं. इसे दो पार्ट्स में बनाया गया है.

रणबीर को राम और साई पल्लवी को सीता बने देखना फैंस के लिए ट्रीट होने वाला है. ये 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है. कयास है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड बनाएगी. क्योंकि इंडियंस के लिए रामायण एक इमोशन है.

धुरंधर 2
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर के पहले पार्ट ने इस साल धूम मचाई हुई है. अगले साल इसका पार्ट 2 रिलीज होने जा रहा है, जो कि और भी बवाल काटने वाला है. फिल्म से जुडे़ लोगों का कहना है कि सेकंड पार्ट में डबल एक्शन और एंटरटेनमेंट होगा. धुरंधर का सेकंड पार्ट मार्च में रिलीज किया जाएगा. 

बॉर्डर 2
1997 में आई मल्टीस्टारर मूवी बॉर्डर ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई थी. सालों बाद इसका सीक्वल बनने जा रहा है. बॉर्डर 2 की झलक सामने आ चुकी है. इसे अनुराग सिंह बना रहे हैं. फिल्म को अगले साल 23 जनवरी को रिलीज किया जाएगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

दृश्यम 3
अजय देवगन, तब्बू की फिल्म दृश्यम 3 अगले साल अक्टूबर में आएगी. इसके दोनों पार्ट सुपर डुपर हिट रहे हैं. तीसरे पार्ट को फाइनल कहा जा रहा है. विजय सलगांवकर इस बार अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है. ये मूवी मलयालम फिल्म की रीमेक है.

बैटल ऑफ गलवान
सलमान खान की फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं. ऐसे में दबंग खान को बैटल ऑफ गलवान से बेहद उम्मीदें हैं. ये मूवी भी 2026 में रिलीज होगी. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह की जोड़ी बनी है. अपूर्व लाखिया ने इसे डायरेक्ट किया है. मूवी में दबंग खान कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू के रोल में दिखेंगे. फिल्म भारत-चीन के युद्ध पर बेस्ड है. 
 

---- समाप्त ----
