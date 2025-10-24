'NDA सत्ता में आता है, तो भी नीतीश कुमार नहीं बनेंगे CM',  चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का दावा

बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सत्ताधारी गठबंधन (एनडीए) अगर फिर से सत्ता में आता है, तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और दो गुजराती लोग बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव शुक्रवार को सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने यह भी दावा किया कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद चुने गए विधायक बिहार के सीएम का फैसला करेंगे. तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में 20 साल से जेडीयू की अगुवाई में एनडीए की सरकार है. इसके बावजूद बिहार गरीब राज्य है. वहीं, दरभंगा जिले के केवटी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे चाचा (नीतीश कुमार) का कोई कंट्रोल नहीं है. उन्हें हाईजैक कर लिया गया है, जो बिहार को बाहर से संचालित कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने लोगों से बाहरी को नहीं, बिहारी को वोट देने का आह्वान किया और वादा किया कि हम स्वच्छ सरकार देंगे. उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार सुनिश्चित करेंगे, जो लोगों की शिकायतें सुने और उन्हें सस्ती दवाएं, नौकरियां दें. एक बिहारी होने के नाते मुझे बिहार की खराब स्थिति देखकर दुख होता है. मुझे पीड़ा होती है. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए के 20 साल और केंद्र में 11 साल की सरकार के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे है.

उन्होंने केंद्र पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि लालू यादव, नरेंद्र मोदी से नहीं डरे. उनका बेटा भी नहीं डरेगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग अब ऐसा बिहार चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त हो और निवेश आकर्षित करे. उन्होंने मतदाताओं से एक मौका देने की अपील करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने जो काम 20 साल में नहीं किया, उसे 20 महीने में कर दूंगा. सत्ता में आए तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये कर देंगे.

तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ ही हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा भी दोहराया और डिप्टी सीएम रहते अपनी उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि 17 महीनों में नौकरियां दीं, एनडीए की सरकार उस गति को बनाए रखने में फेल रही. हमने आईटी, पर्यटन और खेल नीतियां बनाईं. हम 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश लेकर आए. तेजस्वी यादव ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने तक, सरकार में भागीदार रहते समय की उपलब्धियां गिनाईं.

नौकरियों के मुद्दे पर एनडीए को घेरा

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नौकरी के मुद्दे पर एनडीए को घेरा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था. 11 साल में 22 करोड़ नौकरियों का हिसाब कहां है? तेजस्वी जो कहता है, वह करता है. वह खोखले वादे नहीं करता. तेजस्वी यादव ने अगले कुछ दिनों में डिप्टी सीएम का एक और चेहरा घोषित करने की बात कही और ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक संविधान और भाईचारे को बचाने के लिए काम कर रहा है. हम किसी को भी हिंदू-मुस्लिम कर के लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने देंगे.

तेजस्वी यादव ने अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस का वादा किया और कहा कि जो कोई भी अपराध करेगा, उसे सजा दी जाएगी. अगर तेजस्वी की परछाई भी अपराध में शामिल होगी, तो उसे सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए, तो इलाके में कृषि से संबंधित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करेंगे. चीनी मिलें चालू की जाएंगी. तेजस्वी यादव ने कहा हम सत्ता में आए, तो मखाना विदेश भेजे जाने से पहले किसी और राज्य से नहीं, इसी जमीन से पैक किया जाएगा.

मुजफ्फरपुर में बीजेपी पर बरसे

तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में तीसरी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी बीजेपी पर जमकर बरसे. उन्होंने लीची का उल्लेख करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया. तेजस्वी यादव ने वादा किया कि सत्ता में आए, तो रोजगार देने के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे.

इससे पहले, पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी कारखाने गुजरात में लगाती है और जीत बिहार में चाहती है. ऐसा नहीं होने वाला. पीएम मोदी के जंगलराज के आरोप पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि खुद पीएम ने ही नीतीश सरकार के 55 घोटालों का जिक्र किया था. क्या कार्रवाई की? जंगल राज वहां है, जहां कार्रवाई नहीं होती या अपराधी खुले में घूमते हैं. बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध है.

