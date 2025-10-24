'गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में विक्ट्री नहीं चलेगा', तेजस्वी यादव का PM मोदी पर ​पलटवार

आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जंगलराज' वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया है. पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी नीतीश कुमार के 55 घोटालों की लिस्ट गिनाएं, पहले बिहार में रोजाना हो रही हत्याओं, बलात्कार और अपराध की घटनाओं पर बोलें.

तेजस्वी यादव ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिहार में राजद सरकार के जंगलराज को कोई 100 वर्षों तक भूलने वाला नहीं है. लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के 55 घोटाले नहीं गिनाए. कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट की घटना नहीं हो रही हो. कहा हैं प्रधानमंत्री? जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां सबसे ज्यादा अपराध है. सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है. बिहार अपराध के मामले में दूसरे नंबर पर है.'

पीएम मोदी ने राजद पर किया था तीखा हमला

पीएम मोदी ने गुरुवार को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजद और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने कहा था, 'बि​हार में राजद के जंगलराज को लोग अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे, चाहे विपक्ष अपने कुकर्मों को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले. यह चुनाव बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है, जिसमें युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. जो लोग अपने आप को महागठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उनको लठबंधन कहती है.'

'गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में विक्ट्री नहीं चलेगा'

राजद नेता ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, 'फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में– ये नहीं चलेगा. विक्ट्री चाहिए बिहार में, तो फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी बिहार में.' उन्होंने एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा, 'अमित शाह कह चुके हैं कि बिहार में भूमि की कमी है. फिर फैक्ट्रियां कहां लगाएंगे? बिहार के विकास के बारे में इनकी यही सोच है, कोई विजन नहीं है.'

तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार को देश का नंबर-1 राज्य बनाने, पलायन रोकने का संकल्प दोहराया. उन्होंने बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए कहा, 'मेरा एक ही सपना है– बिहार को नंबर-1 राज्य बनाना. पढ़ाई, दवाई और कमाई पर फोकस करेंगे. पलायन रोकेंगे. जब तेजस्वी सीएम बनेगा, तो उसके साथ बिहार के 14 करोड़ बिहारी भी सीएम बनेंगे.'

बिहार के बारे में इनकी कोई सोच नहीं: मीसा

पाटलिपुत्र से राजद की लोकसभा सांसद और तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती ने भी पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'ये लोग लोकसभा में सिर्फ हमारे पिता (लालू प्रसाद यादव) के बारे में भाषण देते थे. पीएम खुद सरकारी पैसे से सभाएं करते हैं, लेकिन बिहार के बारे में कुछ नहीं करते. पूछिए इनसे– बिहार में इनका क्या योगदान है? बिहार के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है.'

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग होगी. नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 'जंगलराज' vs 'विकास' का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में है. महागठबंधन जहां सामाजिक न्याय और रोजगार का वादा कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 'डबल इंजन' की सरकार और अपराध मुक्त बिहार का दावा कर रहा है.

