'नीतीश कुमार 20 साल में पलायन नहीं रोक पाए, हम नया बिहार बनाएंगे', पहली रैली में तेजस्वी की हुंकार

बिहार चुनाव के मद्देनजर सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कैंपेन की शुरुआत कर दी है. उन्होंने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में पहली रैली करते हुए जनता को संबोधित किया. इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, "नीतीश कुमार बीस साल में पलायन नहीं रोक पाए हैं. हमारी सरकार आएगी तो हम नया बिहार बनाएंगे. मेरी उम्र भले कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है. मेरा सपना भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का है."



उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के सीएम फेस का पता नहीं है. बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अन्याय कर रही है. तेजस्वी ने जनता से काम करने का वादा किया और केवल जुमलेबाजी न करने की बात कही. उन्होंने वोटरों से एक मौका देने की अपील की. तेजस्वी ने NDA और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा.

तेजस्वी यादव ने NDA पर हमला करते हुए कहा, "एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है. अमित शाह ने कह दिया है कि चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे. एक बात तय है कि नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे."

'चाचा को किया गया हाइजैक...'

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमदर्दी भी जताई. उन्होंने कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार को हाइजैक कर लिया गया है. बीजेपी उनके साथ नाइंसाफी कर रही है.

उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में?" उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के लोगों को बाहरी ताकतें नियंत्रित करना चाहती हैं.

'बिहार झुकेगा नहीं...'

तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी NDA को चुनौती दी. उन्होंने कहा, "हम बिहारी डरने वाले नहीं. कितना भी ईडी सीबीआई पीछे लगा दीजिए, बिहार झुकेगा नहीं." उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार को बिहारी चलाएगा, न कि कोई बाहरी.

