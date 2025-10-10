NDA में सीट शेयरिंग लगभग तय... कल दिल्ली में जुटेंगे सभी सहयोगी दल, हो सकता है ऐलान

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कल दिल्ली में किए जाने की संभावना है. एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आरवी), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता कल दिल्ली पहुंचेंगे. यहीं पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा और शाम तक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, सीट शेयरिंग की घोषणा एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है.

भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक रविवार को दिल्ली में होगी, जबकि सोमवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे. इधर भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में सक्रिय हैं. उन्होंने जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात की, जहां सीट शेयरिंग पर आखिरी दौर की बातचीत हुई. जदयू की कुछ सिटिंग सीटों पर सहयोगी दलों के दावों को सुलझाने का प्रयास जारी है.

भाजपा और जदयू 100 और 102 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव?

धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में चिराग पासवान के साथ दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें सीट बंटवारे पर सहमति बनाने पर जोर दिया गया. भाजपा और जदयू क्रमशः 100 और 102 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जो 2020 के मुकाबले कम है, ताकि छोटे सहयोगियों को जगह मिल सके. दूसरी ओर, जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता शनिवार को पटना के प्रदेश कार्यालय में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसमें राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहेंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों पर अपडेट दिए जाने की संभावना है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे. इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 71-नॉर्थ एवेन्यू में सुबह 11 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति और एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर विस्तृत चर्चा होगी.

चिराग पासवान की पार्टी 30-35 सीटों की कर रही है मांग

चिराग पासवान को सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने और उम्मीदवार चयन के लिए पूर्ण रूप अधिकृत करने का प्रस्ताव भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है. चिराग ने हाल ही में कहा, 'सीट शेयरिंग की बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है और अंतिम चरण में है. हम सीटों, उम्मीदवारों और प्रचार जैसे सभी सूक्ष्म मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं.' एलजेपी (आरवी) ने चिराग को पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, और पार्टी 30-35 सीटों की मांग कर रही है. जदयू की सिटिंग सीटों जैसे वैशाली के महनार, बेगूसराय के मटिहानी और जमुई के चकाई पर एलजेपी ने दावा किया है. बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए जेडीयू से बातचीत कर रहे हैं.

