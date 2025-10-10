scorecardresearch
 

Feedback

NDA में सीट शेयरिंग लगभग तय... कल दिल्ली में जुटेंगे सभी सहयोगी दल, हो सकता है ऐलान

बिहार चुनाव के लिए एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा कल होने की संभावना है. चिराग पासवान की पार्टी ने जदयू की कुछ सिटिंग सीटों पर दावा किया है, जिस पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी के बहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दोनों दलों के साथ संपर्क में हैं.

Advertisement
X
बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. (File Photo: PTI)
बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. (File Photo: PTI)

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कल दिल्ली में किए जाने की संभावना है. एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आरवी), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता कल दिल्ली पहुंचेंगे. यहीं पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा और शाम तक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, सीट शेयरिंग की घोषणा एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है.

भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक रविवार को दिल्ली में होगी, जबकि सोमवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे. इधर भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में सक्रिय हैं. उन्होंने जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात की, जहां सीट शेयरिंग पर आखिरी दौर की बातचीत हुई. जदयू की कुछ सिटिंग सीटों पर सहयोगी दलों के दावों को सुलझाने का प्रयास जारी है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को लगा झटका! पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने थामा RJD का दामन

सम्बंधित ख़बरें

Lalu Prasad Yadav
“जंगलराज” शब्द कब, कैसे और कहां से आया?  
Suspense over seat distribution in the NDA, last attempts to persuade Chirag!
बिहार चुनाव: NDA में सीटों पर डील लगभग फाइनल, जल्द होगा ऐलान 
RJD workers, angry over ticket distribution, surrounded Tejashwi Yadav's car in Patna
टिकट बंटवारे को लेकर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा, तेजस्वी यादव की गाड़ी का किया घेराव 
बिहार में सीट शेयरिंग पर मंथन, कब दूर होगी टेंशन? देखें शंखनाद 
बिहार की चुनावी रेस में कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखें So Sorry 

भाजपा और जदयू 100 और 102 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव?

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में चिराग पासवान के साथ दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें सीट बंटवारे पर सहमति बनाने पर जोर दिया गया. भाजपा और जदयू क्रमशः 100 और 102 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जो 2020 के मुकाबले कम है, ताकि छोटे सहयोगियों को जगह मिल सके. दूसरी ओर, जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता शनिवार को पटना के प्रदेश कार्यालय में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसमें राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहेंगे.

Advertisement

प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों पर अपडेट दिए जाने की संभावना है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे. इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 71-नॉर्थ एवेन्यू में सुबह 11 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति और एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर विस्तृत चर्चा होगी.

यह भी पढ़ें: चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी तो 60 लाख की ब्राउन शुगर मिली... बिहार और झारखंड तक फैला नशे का नेटवर्क

चिराग पासवान की पार्टी 30-35 सीटों की कर रही है मांग

चिराग पासवान को सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने और उम्मीदवार चयन के लिए पूर्ण रूप अधिकृत करने का प्रस्ताव भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है. चिराग ने हाल ही में कहा, 'सीट शेयरिंग की बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है और अंतिम चरण में है. हम सीटों, उम्मीदवारों और प्रचार जैसे सभी सूक्ष्म मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं.' एलजेपी (आरवी) ने चिराग को पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, और पार्टी 30-35 सीटों की मांग कर रही है. जदयू की सिटिंग सीटों जैसे वैशाली के महनार, बेगूसराय के मटिहानी और जमुई के चकाई पर एलजेपी ने दावा किया है. बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए जेडीयू से बातचीत कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement