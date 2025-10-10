बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को लगा झटका! पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने थामा RJD का दामन

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के बड़ा झटका लगा है. JDU के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और अन्य नेताओं ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है. इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे. जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं ने आगामी चुनावों में RJD को मजबूत करने का संकल्प लिया.

इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अजय कुशवाहा और JDU के बांका सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के बेटे चाणक्य प्रसाद रंजन ने भी RJD का दामन थामा.

बता दें कि संतोष कुशवाहा ने लगातार 2 बार पूर्णिया लोकसभा सीट JDU के लिए जीती थी, लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में वह पप्पू यादव से हार गए थे. संतोष कुशवाहा का 2014 में लोकसभा में पदार्पण काफी चौंकाने वाला था, जब उन्होंने BJP छोड़कर बैसी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था और मोदी लहर के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के लिए मात्र 2 में से एक सीट जीती थी. नीतीश कुमार इस हार से टूट गए थे और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया था, लेकिन एक साल से भी कम समय बाद पद पर वापस आ गए थे.



वहीं, राहुल शर्मा जहानाबाद जिले के घोसी से पूर्व विधायक हैं, वह जगदीश शर्मा के बेटे हैं, जो क्षेत्र की राजनीति में धुरंधर माने जाते हैं. उन्होंने निर्दलीय के साथ-साथ जनता पार्टी, बीजेपी और जदयू के टिकट पर रिकॉर्ड 8 बार यह सीट जीती थी.

इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि RJD परिवार संतोष कुशवाहा, राहुल शर्मा, अजय कुशवाहा और चाणक्य प्रसाद रंजन का स्वागत करता है. उनके जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगी, उन्होंने कहा कि लोग राज्य में NDA सरकार से तंग आ चुके हैं. मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं हैं, आगामी विधानसभा चुनावों में जनता उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी.



उधर, आरजेडी की आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई. पार्लियामेंट्री बोर्ड ने चुनाव में उम्मीदवारों के चयन, सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया.

