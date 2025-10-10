scorecardresearch
 

चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी तो 60 लाख की ब्राउन शुगर मिली... बिहार और झारखंड तक फैला नशे का नेटवर्क

पश्चिम बंगाल के मालदा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपये की कीमत की ब्राउन शुगर बरामद की है. इस दौरान बिहार और स्थानीय नेटवर्क से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि आरोपियों का ड्रग सप्लाई रैकेट लंबे समय से सक्रिय था. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए आरोपी. (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल पुलिस ने मालदा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपये कीमत की ब्राउन शुगर जब्त की है. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. लोगों का कहना है कि मालदा में मादक पदार्थों की तस्करी चोरी छिपे की जा रही थी.

एजेंसी के अनुसार, बुधवार को पुलिस ने जिले में वाहनों की चेकिंग अभियान के दौरान एक गाड़ी को रोका. तलाशी में वाहन से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई. इस पर पुलिस ने गाड़ी में मौजूद तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि ये तीनों आरोपी बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़े हुए थे.

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि उनके सप्लायर मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र में रहते हैं. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कालियाचक से दो और सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया. इस तरह इस गिरोह के कुल पांच लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह का नेटवर्क न सिर्फ पश्चिम बंगाल, बल्कि बिहार और झारखंड तक फैला हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में और कई खुलासे होने की संभावना है.

बताया जा रहा है कि जब्त ब्राउन शुगर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इस मामले में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

