मोदी का मिशन सीमांचल... राहुल का दौरा, ओवैसी फैक्टर, मुस्लिम बहुल 24 सीटों पर क्या BJP खिला पाएगी कमल

बिहार का सीमांचल इलाका राज्य में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, जिसके चलते सभी दलों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं. प्रधानमंत्री मोदी मिथिलांचल, चंपारण और मगध के बाद अब सीमांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए आ रहे हैं. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया से सीमांचल को विकास की सौगात देंगे.
प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ-साथ करीब 40 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इनमें सड़क, बिजली, कृषि और शिक्षा से जुड़े कई अहम काम शामिल हैं, जिनसे सीमांचल और कोसी-मिथिला क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा.
प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी साल में बिहार का यह सातवां दौरा है. विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का सीमांचल दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल होने के साथ-साथ इस इलाके में 24 विधानसभा सीटें आती हैं. बीजेपी-जेडीयू ही नहीं, आरजेडी से लेकर कांग्रेस और AIMIM तक की साख दांव पर लगी है. ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी 2020 की तरह सीमांचल में बीजेपी का वर्चस्व बनाए रख पाएंगे?
पीएम सीमांचल को देंगे विकास की सौगात
बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें अररिया-गलगलिया, जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा-अमृतसर और जोगबनी-इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं.
पूर्णिया से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान करने से लेकर नदी जोड़ो प्रोजेक्ट तक कई अहम योजनाओं की घोषणा करेंगे. बिहार का मखाना दुनिया भर में पहचान रखता है. सरकार का दावा है कि इससे मखाना उद्योग में रोजगार और आय दोनों में इज़ाफा होगा. प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर के लिए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे.
प्रधानमंत्री मोदी 2680 करोड़ की कोसी-मेची परियोजना और 2170 करोड़ की विक्रमशिला-कटारिया रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही, 4410 करोड़ की अररिया-गलगलिया रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 40,920 घरों की चाबी सौंपेंगे.
पीएम मोदी कैसे साधेंगे सियासी समीकरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले विकास की सौगात देकर सियासी समीकरण साधेंगे. इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना नहीं, बल्कि वोटरों के बीच एनडीए की छवि को मजबूत करना भी है. इससे पहले अगस्त महीने में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन कर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को जनता को समर्पित किया था.
अब एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड की शुरुआत को उसी कड़ी में बड़ा कदम माना जा रहा है. चुनावी तपिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह सातवां दौरा है. इसे बीजेपी के लिए राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है.
वहीं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार-बार आने के बावजूद राज्य की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बार-बार बिहार आते हैं, लेकिन यहां की असली समस्याओं पर चुप रहते हैं. अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पर है. एयरपोर्ट और बड़े-बड़े उद्घाटन से बिहार की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता.
सीमांचल की 24 सीटों पर उलझा समीकरण
प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार की चुनावी राजनीति में एक बड़ा संदेश है. सीमांचल क्षेत्र, जहां मुस्लिम आबादी और पिछड़े वर्गों की बड़ी हिस्सेदारी है, लंबे समय से विपक्ष का प्रभाव क्षेत्र रहा है. 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कारण बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह सीमांचल को साधने का दांव चला है, उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी को खुद सीमांचल फतह करने के लिए उतरना पड़ा है.
बिहार का सीमांचल इलाका असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है. सीमांचल इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं. 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी जीती थी और 4 सीटें जेडीयू ने जीती थी. इसके अलावा, पांच कांग्रेस, एक सीट आरजेडी और एक सीट लेफ्ट माले ने जीती थी और पांच सीटें ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीती थीं. 2015 में आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थीं. बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थीं.
क्या इस बार बदल जाएगा सीमांचल का गेम
ओवैसी ने बिहार में इसी सीमांचल इलाके को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है, क्योंकि यहां पर 40 से 70 फीसदी तक मुस्लिम आबादी है. मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था, जिससे बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला. हालांकि, सीमांचल में एक समय कांग्रेस और राजद वाले महागठबंधन का दबदबा रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से सीमांचल का गेम बदल गया था. इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह सीमांचल पर फोकस कर रखा है, उससे विधानसभा का चुनाव काफी रोचक हो गया है.
राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल को साधने का दांव चला था. सीमांचल में वोटर लिस्ट रिवीजन यहां एक बड़ा मुद्दा रहा है. राहुल ने अपनी यात्रा के जरिए सीमांचल के तीन जिलों की आठ विधानसभा सीटों को कवर किया था, जिनमें कटिहार का बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, जबकि पूर्णिया का कसबा, पूर्णिया सदर और अररिया का अररिया और नरपतगंज शामिल हैं.
मुस्लिम-दलित समाज का सियासी प्रभाव
सीमांचल के चार जिलों- कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज की सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों पर आधारित है, जहां पर मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है. किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, जो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है. कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट दलों की कोशिश मुस्लिम, दलित और यादव वोटों के सियासी समीकरण बनाने की है.
ओवैसी ने 2020 में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करके चौंकाने वाले नतीजे दिए थे. इस बार भी यह पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है. प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी धीरे-धीरे अपनी पहुंच बनाने में जुटी है. वहीं, बीजेपी भी दलितों और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल का गृह जिला किशनगंज होने के कारण भाजपा की जीत-हार पर यहां की सियासत का खास ध्यान रहेगा.
बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, AIMIM का सियासी प्रभाव और एनडीए की जातीय रणनीति, चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया से सीमांचल को सियासी संदेश देते नज़र आएंगे, लेकिन क्या 2020 की तरह नतीजे भी आएंगे?
(पटना से शशि भूषण कुमार के इनपुट के साथ)