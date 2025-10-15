scorecardresearch
 

बिहार NDA में सीट बंटवारे पर खींचतान...जेडीयू-चिराग के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज, दिल्ली में आज शाह से करेंगे मुलाकात

बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है. एक ओर जेडीयू और चिराग पासवान की LJP (R) के बीच सीटों पर खटपट जारी है. वहीं, अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

बिहार NDA में सीटों को लेकर पूरी तरह सहमति नहीं बन पा रही. (Photo- PTI)

बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है. एक तरफ जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बीच सीटों पर खींचतान चल रही थी और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने नया मोड़ ले लिया है.

सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में जेडीयू अपने कोटे की कुछ सीटें एलजेपी (रामविलास) को देने को तैयार नहीं थी. सोनबरसा, राजगीर, एकमा और मोरवा सीट को लेकर जेडीयू ने सख्त रुख अपनाया. बीजेपी इन सीटों को चिराग के खाते में डालने की कोशिश करती रही, लेकिन जेडीयू नहीं मानी. नतीजतन, जेडीयू ने इन चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल भी दे दिया.

जेडीयू ने अपने हिस्से की सिर्फ दो सीटें छोड़ीं.एक सिटिंग सीट तारापुर और दूसरी तेघड़ा. सूत्रों के अनुसार, जेडीयू ने तारापुर सीट के बदले बीजेपी से कहलगांव सिटिंग सीट अपने खाते में ले ली. इस तरह चिराग पासवान के खाते से कई क्रीम सीटें कट गईं.

बीजेपी ने भी चिराग को नहीं दी 'क्वालिटी सीटें'

एलजेपी (आर) प्रमुख चिराग पासवान बीजेपी से दानापुर, लालगंज, हिसुआ और अरवल जैसी सीटें चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इन पर अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए. बीजेपी ने सिर्फ दो सीटें चिराग के खाते में दीं. गोविंदगंज (सिटिंग सीट) और ब्रह्मपुर (दावेदारी वाली सीट).

कुशवाहा की नाराजगी से बढ़ा एनडीए में संकट

वहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी महुआ सीट एलजेपी (आर) को दिए जाने से नाराज हैं. बीजेपी ने रातभर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी. कुशवाहा ने अपने सभी उम्मीदवारों का सिंबल रोक दिया है. सूत्रों के अनुसार, कुशवाहा को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा देर रात उनके आवास पहुंचे थे. मुलाकात के बाद कुशवाहा ने कहा कि 'नथिंग इज वेल इन एनडीए'. यानी एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं है.

इससे पहले मंगलवार सुबह उपेंद्र ने एक्स पर लिखा था कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं. 

अमित शाह से मिलेंगे उपेंद्र कुशवाहा

बीजेपी ने अब डैमेज कंट्रोल मोड में आते हुए कुशवाहा को दिल्ली बुलाया है. वे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी दिल्ली रवाना हुए हैं. इसी कारण कुशवाहा ने अपनी पार्टी की आपात बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया है.

बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, जेडीयू ने बांटे सिंबल

इससे पहले मंगलवार दोपहर बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिससे गठबंधन की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई. बीजेपी ने उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, जो जेडीयू या एलजेपी (रामविलास) के खाते में जानी थीं. बीजेपी ने ब्रह्मपुर, कहलगांव, बखरी और गोविंदगंज सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए. वहीं, जेडीयू ने भले आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन 70 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए. हिंदुस्तान अवाम मोर्चा प्रमुख जीतनराम मांझी ने भी अपनी सभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं. चिराग पासवान ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल जारी कर दिया है.

