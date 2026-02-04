scorecardresearch
 
परीक्षा पे चर्चा 2026 का इंतजार खत्म... इस दिन देख सकेंगे पहला सेशन

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा का इंतजार अब खत्म होने वाला है. इस बार 6 फरवरी से पीएम मोदी के सेशन को देखा जा सकेगा.

परीक्षा पे चर्चा 6 फरवरी से शुरू होने वाला है. (Photo:X/Narendra Modi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल 'परीक्षा पे चर्चा' का 9वां एडिशन जल्द ही शुरू होने वाला है. इसका पहला कार्यक्रम 6 फरवरी को प्रसारित होगा. पीएम मोदी ने खुद परीक्षा पे चर्चा देखने के लिए आमंत्रित किया है. पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा के सीजन से पहले बच्चों से बात की है, जिसमें तनावमुक्त परीक्षा पर जोर दिया गया. साथ ही पीएम मोदी ने इस बार चुनौतियों से पार पाने, संतुलन बनाए रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सुझाव बच्चों के साथ शेयर किए हैं. 

इस साल पीएम मोदी ने देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में एग्जाम वॉरियर्स के साथ सेशन किए हैं. पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि 'जैसे-जैसे परीक्षाएं निकट आ रही हैं, #ParikshaPeCharcha भी वापस आ गया है! आप भी कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए परीक्षा पे चर्चा के सेशन को देख सकते हैं. 

बता दें कि परीक्षा पे चर्चा 2026 ने पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (3.56 करोड़ पंजीकरण) को पार कर लिया है और चार करोड़ से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागी पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं. 

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 दिसंबर, 2025 को मायगॅव पोर्टल पर शुरू हो गए थे. जैसे-जैसे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है देश भर के छात्रों को 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में भाग लेने और परीक्षा संबंधी तनाव को प्रबंधित करने और आत्मविश्वास के साथ सीखने को अपनाने के संबंध में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
 

परीक्षा पे चर्चा के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. (Photo: innovateindia1.mygov.in )
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. ( File Photo)
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू. ( File Photo)
guiness world record
Pariksha Pe Charcha Last Episode
