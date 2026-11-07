NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, 6 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने आगामी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए ऑब्जर्वर के पैनल में शामिल होने के इच्छुक योग्य पेशेवरों से आवेदन मांगे हैं. इस पहल का उद्देश्य NEET, JEE, CUET और UGC-NET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है.

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NTA की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एजेंसी ने सरकारी सेवा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अलग-अलग श्रेणियों के योग्य लोगों से आवेदन मांगे हैं. इसमें सरकारी संस्थानों के सेवानिवृत्त या सेवारत शिक्षक और प्रोफेसर शामिल हैं. इसके अलावा पे लेवल-8 से ऊपर के सेवानिवृत्त केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं.

इसी तरह सूबेदार मेजर या उसके समकक्ष और उससे ऊपर के रैंक के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी भी ऑब्जर्वर पैनल के लिए आवेदन कर सकते हैं. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवान भी इसके लिए पात्र हैं. आवेदकों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, ताकि वे ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां ठीक से निभा सकें. जरूरत पड़ने पर उन्हें यात्रा करने के लिए भी तैयार रहना होगा. इसके साथ ही आवेदकों का अनुशासन और सतर्कता से जुड़ा रिकॉर्ड साफ होना चाहिए. उनके खिलाफ कोई विभागीय या सतर्कता संबंधी कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए. NTA ने साफ किया है कि जो उम्मीदवार तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, वही ऑब्जर्वर के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करें.

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6 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

ऑब्जर्वर के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 तय की गई है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार NTA की आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए QR कोड को स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं.

परीक्षा में ऑब्जर्वर की क्या होगी भूमिका

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देशभर में कई महत्वपूर्ण प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं आयोजित करती है. परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर की तैनाती का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखना और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना है. इससे परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है.परीक्षा सत्र से पहले NTA की यह पहल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं के आयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हर साल लाखों अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य से जुड़ी इन परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना एजेंसी की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है.

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