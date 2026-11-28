20 साल की उम्र में जहां बच्चे आगे की पढ़ाई के बारे में सोचे हैं, वहीं करण छिल्लर ने गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर ली है. इसे लेकर उन्होंने अपनी इस जर्नी के बारे में बताया है.

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करण छिल्लर-

मैं अपने टीचर्स के साथ एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में बैठा था जब मुझे चला कि गूगल में मेरी इंटर्नशिप तय हो गई है. मैं कॉल लेने के लिए बाहर गया, कमरे में वापस आया और अपने सर से कहा कि "सर, गूगल हो गया".

यह वो पल था जिसके लिए मैं दो साल से काम कर रहा था लेकिन जिस बात ने मुझे ज्यादा हैरान किया, वह यह थी कि मेरे दोस्त कितने एक्साइटेड थे. असल में, वे शायद मुझसे भी ज्यादा खुश थे. मैंने पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखा था और मुझे अंदाजा था कि क्या उम्मीद करनी है. उनके लिए, यह खबर पूरी तरह से सरप्राइज थी.

हरियाणा के रहने वाले हैं करण

बता दें कि करण हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और वह इंजीनियरिंग के छात्र हैं. हालांकि, वह अभी इंजीनियरिंग के तीसरे साल में हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरी कर रहे हैं. मैं गूगल में साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग (SRE) इंटर्न के तौर पर जॉइन करूंगा लेकिन यहां तक पहुंचना कोई रातों-रात नहीं हुआ.

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कैसे हुई गूगल में जाने की शुरुआत

करण ने बताया कि गूगल में जाने की उनकी दिलचस्पी अचानक से शुरू नहीं हुई. बचपन से ही उनका लगाव कंप्यूटर को जानने में रहा है. उन्होंने आगे बताया कि हमारे घर पर एक पुराना Windows 7 डेस्कटॉप था लेकिन उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं था. मैं कंप्यूटर को एक्सप्लोर करने, अलग-अलग चीजों को आजमाने, कीबोर्ड शॉर्टकट खोजने और यह पता लगाने में समय बिताता था कि इसके अलग-अलग फीचर कैसे काम करते हैं. तब मुझे नहीं पता था कि यह जिज्ञासा आखिरकार मुझे टेक्नोलॉजी में करियर की ओर ले जाएगी.

स्कूल और JEE की तैयारी का मेरा सफर खास आसान नहीं था. जब मैंने न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि मेरे कई क्लासमेट्स पहले से ही प्रोग्रामिंग जानते थे. कुछ तो सालों से कोडिंग कर रहे थे, जबकि मैं अभी भी बेसिक्स समझने की कोशिश कर रहा था. उस समय गैप से निपटना थोड़ा मुश्किल था. करण को यह बात समझ आ गई थी कि अगर उन्हें बराबरी करनी है, तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी.

इसके लिए करण ने फंडामेंटल्स, खासकर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम (DSA) पर काम करना शुरू किया. मैंने कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना लिया. धीरे-धीरे यह एक आदत बन गई. आखिरकार मैंने 600 दिनों से ज्यादा समय तक कोडिंग प्रैक्टिस की.

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दो साल की मेहनत फिर Google में मौका

कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मेरा मेन फोकस एरिया बन गया. मुझे किसी प्रॉब्लम को देखने, उसे सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके खोजने और सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकालने की चुनौती पसंद थी.

गूगल के साथ इंटरव्यू का मौका मुझे उसके बिग कोड कॉम्पिटिशन के जरिए मिला, जिसमें मैंने मार्च के आसपास हिस्सा लिया था.

मेरे लिए, यह बस एक और प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट था. मैंने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया, अच्छी रैंक हासिल की और इस अचीवमेंट को अपने रिज्यूमे में जोड़ लिया. मुझे लगा कि बस यहीं सब खत्म हो गया.

लेकिन जून के आस-पास, जब गूगल ने अपने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन खोले ही नहीं थे, मुझे बिग कोड टीम से एक ईमेल मिला. कॉम्पिटिशन में मेरी परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे सीधे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था. मुझे अलग से अप्लाई भी नहीं करना पड़ा.

सिलेक्शन प्रोसेस में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर फोकस करने वाले दो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड शामिल थे, जिसके बाद AI-असिस्टेड प्रॉब्लम-सॉल्विंग और टेक्निकल रीजनिंग से जुड़ा 15 मिनट का इवैल्यूएशन हुआ.

इस दौरान जो सबसे मजेदार बात थी, वह यह थी कि आखिरी स्टेज पर मैं ज्यादा नर्वस नहीं था. मुझे लगभग 90 परसेंट यकीन था कि मैं इसे क्रैक कर लूंगा.

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मैंने अपने इंटरव्यू से पहले वाले हफ्ते में मुश्किल से ही तैयारी की थी. मुझे लगा कि पिछले दो सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा और प्रैक्टिस किया है, वह उन आखिरी कुछ दिनों में पढ़ी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मायने रखता है.

जैसा कि मैंने खुद से कहा कि सिर्फ़ वही चीज काम करेगी जो मैंने पिछले दो सालों में सीखी है.

गूगल सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं था...

इंटरव्यू के दौरान मुझे एक बात समझ आई कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानना ही काफी नहीं है. मुझे यह भी बताना था कि मैं उसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं.

इंटरव्यू लेने वाले मुझसे एक सवाल पूछते थे और कोड लिखने का मौका मिलने से पहले मुझे अपना तरीका समझाना पड़ता था. इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा बन गया.

अगर मुझे जरूरी स्किल्स को बांटना हो, तो मैं कहूंगा कि लगभग 70 परसेंट टेक्निकल नॉलेज थी और 30 परसेंट कम्युनिकेशन और अपने सोचने के तरीके को समझाना था. करण ने आगे बताया कि मैंने तैयारी करते समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का भी इस्तेमाल किया. इससे मुझे गूगल के इंटरव्यू प्रोसेस को समझने, पिछले इंटरव्यू के अनुभवों को देखने और यह समझने में मदद मिली कि इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट्स से क्या उम्मीद करते हैं.

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मैं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग इंटर्न के तौर पर जॉइन करूंगा। जैसा कि मैं समझता हूँ, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लिकेशन बनाते हैं और उन्हें लाइव करते हैं, तो SRE टीमें उन सिस्टम को भरोसेमंद बनाए रखने, ट्रैफिक मैनेज करने और यह पक्का करने पर काम करती हैं कि जब बड़ी संख्या में लोग उन्हें एक्सेस करें तो वेबसाइट क्रैश न हों.

मैंने अपने माता-पिता को तब तक नहीं बताया जब तक मैं इससे बाहर नहीं निकल गया

मैंने तय किया था कि जब तक मुझे मौका नहीं मिल जाता, मैं अपने माता-पिता को इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में नहीं बताऊंगा. अगर चीजें ठीक नहीं हुईं तो मैं उनकी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था. जब रिजल्ट आया तो मेरी मां बहुत खुश थी. उन्हें यकीन नहीं हो रहा था.

मेरे पापा का रिएक्शन ज्यादा सधा हुआ था. उन्होंने मुझे बधाई दी और पढ़ाई करते रहने को कहा. मेरे पिता दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ड्राइवर हैं, जबकि मेरी मां होममेकर हैं. मेरी बड़ी बहन फोरेंसिक साइंस में MSc कर रही है. अपने माता-पिता को खुश रखना हमेशा से मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन में से एक रहा है.

कई परेशानियों का भी करना पड़ा सामना

करण ने बताया कि इस सफर में उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. मैंने Microsoft और Stripe जैसी कंपनियों में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ. ऑफ-कैंपस अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, पहला इंटरव्यू कॉल मिलना इंटरव्यू क्लियर करने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है. एक मजबूत रिज़्यूमे और प्रोफेशनल कनेक्शन बनाने से सच में फर्क पड़ सकता है.

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अपनी दिशा ढूंढें, लेकिन खुद को समझाना सीखें

अगर मुझे गूगल जैसी कंपनियों में जाने की उम्मीद कर रहे स्टूडेंट्स को एक सलाह देनी हो, तो वह यह होगी कि वे क्या करना चाहते हैं, इसके लिए अपनी दिशा ढूंढ लें. कंप्यूटर साइंस में कई एरिया हैं और आप एक ही बार में सब कुछ मास्टर नहीं कर सकते. अपना पहला साल अलग-अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने में बिताएं, पहचानें कि आपको क्या पसंद है और फिर उसमें अपना बेस्ट दें.

मेरे लिए, वह एरिया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और DSA था. मैं उन दोस्तों से भी कनेक्शन बनाने की सलाह दूंगा जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और ऐसे टीचर्स से जो आपको मौकों के लिए गाइड कर सकें. लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें.

मेरा मानना ​​है कि आप सॉल्यूशन को कोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इंटरव्यू लेने वाले को समझा नहीं पाते हैं, तो इससे आपको इंटरव्यू राउंड में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी. पढ़ाई के अलावा, मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है. मैं ऐसा भी इंसान हूं जिसे अपने कमरे में ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं है. जब भी मैं फ्री होता हूं, मैं नीचे जाता हूं, किसी दोस्त को ढूंढता हूं और उनके साथ समय बिताता हूं.

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