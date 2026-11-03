Disney में हजारों नौकरियों पर खतरा, सालाना खर्च 20% घटाने की तैयारी

मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी लागत घटाने के लिए हजारों नौकरियों में कटौती की तैयारी कर रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ प्रबंधकों से सालाना खर्च में 20% बचत का लक्ष्य रखने को कहा गया है.

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इस कटौती का असर डिज्नी के थीम पार्क, टेलीविजन चैनल और फिल्म स्टूडियो समेत कुछ कारोबारों पर ज्यादा पड़ सकता है. यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब मनोरंजन कंपनियां पारंपरिक टेलीविजन से होने वाली कमाई पर दबाव और ऑनलाइन प्रसारण के ग्राहकों की धीमी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं.

नौकरियों और दूसरे खर्चों में कटौती की तैयारी.

ब्लूमबर्ग ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि प्रस्तावित बचत नौकरियां खत्म करने और दूसरे खर्चों में कमी के जरिए की जा सकती है. इन लोगों ने बातचीत निजी होने के कारण अपनी पहचान जाहिर नहीं की.

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोश डी'अमारो बचत की रकम का एक हिस्सा फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों, तकनीक, थीम पार्क और कंपनी के क्रूज जहाज कारोबार में दोबारा लगाने की योजना बना रहे हैं.

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यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब डिज्नी ने मौजूदा वित्त वर्ष में समायोजित प्रति शेयर आय में दो अंकों की वृद्धि का वादा किया है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, कंपनी के एक प्रतिनिधि ने प्रस्तावित नौकरी कटौती पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

Disney पहले भी हजारों नौकरियां घटा चुकी है.

Disney ने हाल के वर्षों में लागत घटाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. कंपनी ने अपने अलग-अलग कारोबारों में हजारों पद खत्म किए हैं और अरबों डॉलर के खर्च में कमी की है.

इस कटौती का असर एबीसी, पिक्सार, ईएसपीएन, फिल्म स्टूडियो और अनुभव इकाई समेत कई विभागों पर पड़ा है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष के अंत में दुनियाभर में डिज्नी के 231,000 कर्मचारी थे.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अक्टूबर को बताया था कि डिज्नी अपने टेलीविजन विभाग के पुनर्गठन की योजना बना रही है. इसके साथ ही कानूनी और वैश्विक मामलों की इकाई में भी नौकरियां घटाने की तैयारी थी.

मनोरंजन क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी दबाव.

लागत घटाने की कोशिश करने वाली डिज्नी अकेली मनोरंजन कंपनी नहीं है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, पारंपरिक टेलीविजन की कमाई पर दबाव और ऑनलाइन प्रसारण के ग्राहकों की धीमी बढ़ोतरी के बीच नेटफ्लिक्स, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स ने भी नौकरियों में कटौती की है.

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मनोरंजन कंपनियों को सोशल मीडिया मंचों, ऑनलाइन वीडियो सेवाओं और अमेजन तथा एप्पल जैसी तकनीकी कंपनियों के समर्थन वाले ऑनलाइन प्रसारण मंचों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है.

पिछले महीने लॉस एंजिलिस में ब्लूमबर्ग स्क्रीनटाइम सम्मेलन के दौरान डिज्नी की अध्यक्ष डाना वाल्डेन ने कहा था कि कंपनियों को अपने संगठन के ढांचे और आकार का नियमित रूप से आकलन करने की जरूरत है.

वाल्डेन ने कहा, “यह लगातार आकलन करने की जरूरत है कि आपका ढांचा कैसा है और संगठन कितना बड़ा है.” उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी कंपनियों ने मनोरंजन कारोबार पर नजर जमा रखी है. उन्होंने कहा, 'हमें बने रहना है, आगे बढ़ना है और विकास करना है. हम यही करने जा रहे हैं.'

Disney की प्रस्तावित योजना में हजारों नौकरियों और दूसरे खर्चों में कटौती के जरिए सालाना 20% बचत का लक्ष्य रखा गया है. बचत की रकम का एक हिस्सा कंपनी के कार्यक्रमों, तकनीक, थीम पार्क और क्रूज जहाज कारोबार में दोबारा लगाया जा सकता है.

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