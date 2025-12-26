scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

WSJ की रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल... भारत-चीन की तैयारियों को युद्ध की तरह क्यों दिखाया जा रहा?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर विवाद हो रहा है. अमेरिकी अखबार ने भारत के हिमालयी सीमा ढांचे को 'चीन से युद्ध तैयारी' बताया है. विशेषज्ञ बोले- यह रक्षात्मक काम है, कमजोरियां दूर करने के लिए. LAC पर तनाव कम हो रहा, बातचीत जारी है. WSJ का लहजा युद्ध उकसाने वाला है. संतुलित नहीं है.

Advertisement
X
हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास सड़क बनाती बीआरओ. (Photo: X/BRO)
हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास सड़क बनाती बीआरओ. (Photo: X/BRO)

अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत-चीन सीमा पर चल रहे बुनियादी ढांचे के काम को 'संभावित युद्ध की तैयारी' के रूप में पेश किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हिमालय में सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने पर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, ताकि चीन के साथ भविष्य में होने वाले संभावित टकराव के लिए तैयार रहे. कई लोग इसे युद्ध उकसाने वाली रिपोर्ट बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर इलाकों के लिए सेना ने मंगाए 20 ड्रोन, PAK-चीन बॉर्डर पर होगा इस्तेमाल

रिपोर्ट में क्या कहा गया? WSJ की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • भारत हिमालय की सीमा पर तेजी से सड़कें, सुरंगें, लैंडिंग स्ट्रिप और सैन्य ठिकाने बना रहा है.
  • यह सब 2020 की गलवान झड़प के बाद शुरू हुआ, जब पता चला कि चीन की तुलना में भारत के सैनिक और सामान तेजी से नहीं पहुंच पाते.
  • रिपोर्ट का लहजा ऐसा है मानो भारत-चीन के बीच जल्द ही बड़ा सैन्य टकराव होने वाला है.

WSJ Report

लेकिन हकीकत क्या है?

विशेषज्ञों और रक्षा जानकारों का कहना है कि भारत का यह काम पूरी तरह रक्षात्मक (डिफेंसिव) है. इसका मकसद...

सम्बंधित ख़बरें

PAk Anti DRone System
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, LoC के पास तैनात किए काउंटर-ड्रोन सिस्टम
Japan Tree Frog Cancer
जापान के ट्री फ्रॉग में मिला ताकतवर एंटीकैंसर ड्रग, एक डोज से कैंसर खत्म
Chicken first or egg
पहले मुर्गी आई या अंडा... मिल गया सदियों पुरानी पहेली का जवाब
Drone System
PAK-China बॉर्डर पर सेना ने तैनात किए हाईटेक ड्रोन!
India LAC LoC Drone
बॉर्डर इलाकों के लिए सेना ने मंगाए 20 ड्रोन, PAK-चीन बॉर्डर पर होगा इस्तेमाल
  • ऊंचाई वाले दूर-दराज इलाकों में साल भर सैनिकों और सामान की पहुंच बनाए रखना.
  • पुरानी कमजोरियों को दूर करना, न कि चीन पर हमला करने की तैयारी.
  • अगर चीन कोई दुस्साहस करे तो उसकी कीमत बहुत ऊंची करना.

2020 के बाद भारत और चीन ने LAC पर कई जगहों से सैनिकों की वापसी (डिसएंगेजमेंट) की है. डेपसांग, डेमचोक जैसे विवादित इलाकों में समझौते हुए हैं. दोनों देशों के बीच राजनयिक बातचीत और मासिक मीटिंग जारी हैं. संबंधों को स्थिर करने की कोशिशें चल रही हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इंडिया-चीन बॉर्डर को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट पर भड़का बीजिंग, बोला- हमारे संबंध अच्छी दिशा में, भड़काओ मत

WSJ की रिपोर्ट क्यों विवादित?

  • कई लोगों का मानना है कि WSJ ने रिपोर्ट में सिर्फ एक पक्ष दिखाया है.
  • भारत के बुनियादी ढांचे को सिर्फ 'युद्ध तैयारी' के नजरिए से पेश किया है. 
  • शांति प्रयासों, बातचीत और तनाव कम होने की खबरों को नजरअंदाज किया.
  • इससे भारत-चीन के बीच जल्द युद्ध होने जैसी अफवाहें फैल सकती हैं.

WSJ Report

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पर मजबूत ढांचा बनाना हर देश का हक है. यह न सिर्फ सैन्य जरूरतों के लिए, बल्कि स्थानीय लोगों की सुविधा और आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है. भारत का हिमालय में निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सामान्य हिस्सा है.

WSJ जैसी रिपोर्टें जब इसे सिर्फ युद्ध की तैयारी दिखाती हैं, तो यह संतुलित नहीं लगता. दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन राजनयिक रास्ते से समाधान की कोशिशें भी जारी हैं. ऐसी खबरें जो बेवजह डर फैलाएं, वे शांति प्रक्रिया में मदद नहीं करतीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement