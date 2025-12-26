scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडिया-चीन बॉर्डर को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट पर भड़का बीजिंग, बोला- हमारे संबंध अच्छी दिशा में, भड़काओ मत

अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट पर चीन भड़क गया है. उसने कहा कि भारत से हमारे संबंध अच्छी दिशा में हैं, भड़काओ मत. रिपोर्ट में दावा किया गया है- सीमा तनाव कम होने का फायदा उठाकर चीन अमेरिका-भारत संबंध कमजोर करना चाहता है. रिपोर्ट कहती है कि भारत हिमालय में सड़कें, सुरंगें और एयरस्ट्रिप बनाकर युद्ध की तैयारी तेज कर रहा है.

Advertisement
X
गांदेरबल के जोजिला पास से गुजरती कार. (Photo: PTI)
गांदेरबल के जोजिला पास से गुजरती कार. (Photo: PTI)

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) की एक नई रिपोर्ट पर चीन बुरी तरह भड़क गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-चीन सीमा पर तनाव कम हुआ है, लेकिन चीन इस शांति का फायदा उठाकर अमेरिका-भारत के बढ़ते संबंधों को रोकना चाहता है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और तोड़-मरोड़ वाली बताया. उन्होंने कहा कि भारत-चीन संबंध सही दिशा में जा रहे हैं. इसमें कोई तीसरा देश दखल न दे.

पेंटागन रिपोर्ट में क्या कहा गया?

23 दिसंबर को जारी पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार...

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, LoC के पास तैनात किए काउंटर-ड्रोन सिस्टम

सम्बंधित ख़बरें

PAk Anti DRone System
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, LoC के पास तैनात किए काउंटर-ड्रोन सिस्टम
China's dual game
भारत बॉर्डर पर शांति, PAK के पीछे से खेल... चीन की चाल पर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे
K-4 Ballistic Missile SLBM Launch
भारत ने समंदर में किया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण, जानिए K-4 की ताकत
Akash-NG DRDO
आकाश-NG... जो मिसाइलें 'ऑपरेशन सिंदूर' में दागी थी, आ गया उससे भी खतरनाक वर्जन
Multibagger Defence Stock
50 रुपये का ये शेयर कमाल, निकला ₹950 के पार...1800% रिटर्न, एक्सपर्ट बोले- खरीदें

China India Border, Pentagon Repor

  • अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच डेपसांग और डेमचोक जैसे विवादित इलाकों से सैनिकों की वापसी का समझौता हुआ.
  • इससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभव हुई.
  • दोनों देशों के बीच मासिक सीमा वार्ता शुरू हुई और वीजा नियमों में छूट दी गई.

लेकिन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि चीन इस शांति का इस्तेमाल अमेरिका-भारत के गहरे होते संबंधों को कम करने के लिए कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी भी गहरा अविश्वास बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: आकाश-NG... जो मिसाइलें 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान में दागी थी भारत ने, आ गया उससे भी खतरनाक वर्जन

Advertisement

चीन का जवाब: संबंध अच्छी दिशा में

चीनी प्रवक्ता लिन जियान ने कहा किचीन और भारत अपने संबंधों को रणनीतिक दृष्टि से संभालते हैं. हमारे संवाद के चैनल खुले हैं. संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं. अमेरिकी रिपोर्ट पूरी तरह गलत है और इसमें दखल देने की कोशिश की गई है.

China India Border, Pentagon Report

भारत हिमालय में तेजी से बना रहा सैन्य ढांचा

इसी बीच, अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन के साथ संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है. 2020 के गलवान झड़प के बाद भारत ने देखा कि चीन की तुलना में उसके सैनिक और सामान तेजी से नहीं पहुंच पाते थे. इसलिए अब भारत हिमालयी सीमा पर बड़े पैमाने पर सड़कें, सुरंगें, हवाई पट्टियां और सैन्य ठिकाने बना रहा है.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु...

  • भारत का लक्ष्य चीन के ढांचे की बराबरी करना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी कमजोरियों को दूर करना है.
  • दूर-दराज की चौकियों तक साल भर पहुंच बनाए रखना.
  • अगर चीन हमला करे तो उसकी कीमत बहुत ऊंची करना.
  • नई सड़कें, सुरंगें और एयरस्ट्रिप से सैनिकों को तेजी से तैनात किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: भारत ने समंदर में किया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण, जानिए K-4 की ताकत

Advertisement

भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, जिससे सैन्य तैयारी मजबूत हुई है. यह दोनों रिपोर्टें बताती हैं कि भले ही सीमा पर तनाव कम हुआ हो, लेकिन भारत और चीन के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है. अमेरिका इस मामले को करीब से देख रहा है, जबकि चीन इसे अपने और भारत के द्विपक्षीय मामले मानता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement