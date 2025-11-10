परमाणु बम कैसे और कहां रखे जाते हैं? कई देशों पर आरोप कि वे गरीब देशों में रखते हैं अपना न्यूक्लियर हथियार

परमाणु बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं. ये इतने शक्तिशाली हैं कि एक बम पूरा शहर मिटा सकता है. लेकिन ये बम कहां रखे जाते हैं? कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं? और कुछ देशों पर क्यों लगे हैं आरोप कि वे अपने परमाणु बम गरीब देशों में छिपाते हैं? हम हर परमाणु शक्ति वाले देश के बारे में बताएंगे कि उनके बम कहां रखे जाते हैं.
परमाणु बम ऐसे हथियार हैं जो परमाणु ऊर्जा से ही फटते हैं. दुनिया में नौ देशों के पास ये बम हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया. ये देश कुल मिलाकर करीब 12 हजार से ज्यादा परमाणु बम रखते हैं. लेकिन ये बम कभी भी इस्तेमाल नहीं होते. इन्हें दुश्मन देशों से डराने के लिए रखा जाता है.
भंडारण का मतलब है इन बमों को सुरक्षित जगह पर रखना. अगर ये बम चोरी हो जाएं या गलती से फट जाएं, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. इसलिए, हर देश इन बमों को बहुत गुप्त और मजबूत जगहों पर रखता है. अब देखते हैं कि कैसे रखे जाते हैं.
परमाणु बमों को रखने का तरीका बहुत सख्त होता है. ये बम छोटे-छोटे हिस्सों में रखे जाते हैं, ताकि वे आसानी से फट न सकें. मुख्य बातें ये हैं...
ये सब इसलिए किया जाता है ताकि बम सुरक्षित रहें. लेकिन कभी-कभी ये भंडारण विवादों का कारण भी बनता है.
दुनिया के नौ परमाणु देशों के बम अलग-अलग जगहों पर रखे जाते हैं. हम हर देश के बारे में सरल तरीके से बताएंगे. ये जानकारी 2017 की एक विशेषज्ञ रिपोर्ट पर आधारित है, जो बाद की रिपोर्ट्स से मेल खाती है.
1. अमेरिका (लगभग 5000 बम)
अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति वाला देश है. उसके बम 18 जगहों पर रखे जाते हैं...
2. रूस (लगभग 6000 बम)
रूस के पास सबसे ज्यादा बम हैं. उसके 48 जगहों पर भंडारण है...
3. ब्रिटेन (लगभग 225 बम)
ब्रिटेन के बम स्कॉटलैंड में दो जगहों पर रखे जाते हैं...
4. फ्रांस (लगभग 290 बम)
फ्रांस के सात जगहों पर बम हैं...
5. चीन (लगभग 500 बम)
चीन के बम 12 जगहों पर केंद्रित हैं...
6. भारत (लगभग 180 बम)
भारत के बम पांच जगहों पर रखे जाते हैं...
7. पाकिस्तान (लगभग 170 बम)
पाकिस्तान के नौ जगहों पर बम फैले हुए हैं...
8. इज़राइल (लगभग 90 बम)
इज़राइल के पांच जगहों पर बम के हिस्से रखे जाते हैं...
9. उत्तर कोरिया (लगभग 50 बम)
उत्तर कोरिया के बमों की सटीक जगहें अज्ञात हैं. अनुमान है कि प्योंगयांग के पास भूमिगत सुविधाएं. कोई विदेशी जगह नहीं.
कई संगठन और देश अमेरिका पर आरोप लगाते हैं कि वह अपने परमाणु बम यूरोप के कुछ देशों में रखता है, जिनमें तुर्की जैसे विकासशील (गरीब) देश शामिल हैं.
तुर्की की अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है. वहां इंसीरलिक एयर बेस पर अमेरिकी बम रखे जाते हैं. आलोचक कहते हैं कि ये बम असुरक्षित हैं, खासकर 2016 के तुर्की कूप्टा के बाद. कुछ लोग कहते हैं कि ये परमाणु साझेदारी है, लेकिन गरीब देशों पर बोझ डालना गलत है.
इतिहास में, सोवियत संघ (अब रूस) ने क्यूबा, मिस्र और अंगोला जैसे गरीब देशों में बम रखे थे, जो विवादास्पद था. फ्रांस ने भी अफ्रीकी उपनिवेशों में बेस रखे. आजकल, रूस पर बेलारूस में बम रखने का आरोप है, लेकिन बेलारूस गरीब नहीं. ये आरोप शांति के लिए खतरा बताते हैं, क्योंकि गरीब देशों में सुरक्षा कमजोर हो सकती है. संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन इनकी निंदा करते हैं.
परमाणु बमों का भंडारण दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है. हर देश अपने बम सुरक्षित रखता है, लेकिन ये हथियार कभी भी तबाही ला सकते हैं. अच्छी बात ये है कि कोई नया देश परमाणु हथियार नहीं बना रहा. अंतरराष्ट्रीय समझौते जैसे एनपीटी (नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी) इनकी संख्या कम करने में मदद कर रहे हैं.