scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 19 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों के महत्वपूर्ण योजनाओं में तेजी आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 19 दिसंबर 2025, Horoscope Today: टीम वर्क से आप बेहतरीन परिणाम हासिल करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. भूमि और भवन से जुड़े रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने का है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए मौसमी बीमारियों से बचाव करें. खानपान संतुलित रखें.  किसी भी तरह के दबाव में आकर गलत समझौता न करें. परिवार में बड़ों की सलाह मानकर चलना आपके हित में रहेगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

सम्बंधित ख़बरें

paush amavasya 2025 rashifal
पौष अमावस्या से इन राशियों को होगा लाभ! गुरु-शुक्र बनाएंगे ये शुभ योग
Today is chaturdashi tithi considered as rikta tithi avoid new auspicious work
आज चतुर्दशी तिथि पर क्या करें क्या न करें?
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा लकी नंबर? जानें राशिफल
मकर राशि वाले आर्थिक गतिविधियों के पाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल
मीन राशि वालों को मिलेगा करीबियों का समर्थन, जानें अन्य राशियों का हाल

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग करें.

वृष: वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझा प्रयासों में सफलता दिलाने वाला है. औद्योगिक कार्यों में आपका फोकस बढ़ेगा.  टीम वर्क से आप बेहतरीन परिणाम हासिल करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. भूमि और भवन से जुड़े रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: श्रीहरि और लक्ष्मीजी की वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें.  व्यवहार में बड़प्पन रखें.

मिथुन: मिथुन राशि वाले आज पूरी लगन के साथ अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. हालांकि, आपको जिद और अहंकार से बचने की जरूरत है. बजट के अनुसार चलना ही आज आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजा के साथ पीली वस्तुओं का दान करें. समय का प्रबंधन बेहतर रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए करियर और व्यापार में उन्नति के योग हैं. आपकी कलात्मक स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेंगी. मित्रों के सहयोग से आपके प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे और आधुनिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज कलर

आज का उपाय: पीली वस्तुओं का प्रयोग करें और मित्रों से भेंट करें.

सिंह: सिंह राशि वालों को आज अपनी बात कहने में थोड़ा संकोच हो सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता निश्चित है. प्रशासनिक कार्यों में विनय और विवेक का परिचय दें. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. रुटीन को व्यवस्थित करें. अहंकार का पूरी तरह त्याग कर दें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तुओं का दान करें.

कन्या: कन्या राशि के जातकों के लिए आज सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ने का दिन है. आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा. भाईचारे और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. यात्रा के योग बन रहे हैं जो आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होंगे. अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु की कथा सुनें और पीली वस्तुओं का दान करें.

तुला: तुला राशि वालों के लिए धन-धान्य के मामले में दिन बहुत शुभ है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और सुखद माहौल बना रहेगा. आप एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाएंगे. अतिथियों का सत्कार करेंगे. करियर में भी मनचाहे परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और अपने वचनों का पालन करें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों में आज नया सोचने और करने का उत्साह रहेगा. रचनात्मक कार्यों को गति मिलेगी और व्यक्तित्व में सौम्यता आएगी. बजट पर नियंत्रण रखें लेकिन निवेश के नए रास्ते तलाशें. मित्रों का पूरा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: केशरिया लाल

आज का उपाय: नया विचार मन में लाएं और पीली वस्तुओं का दान-प्रयोग करें.

धनु: धनु राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में बहुत सोच-समझकर कदम उठाना होगा. लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है. विवादों और कानूनी उलझनों से दूर रहने की कोशिश करें. अपनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन व्यवसाय में अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है.

शुभ अंक: 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग: हल्दी समान

आज का उपाय: विष्णु भगवान की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें.

मकर: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. करियर में आपका प्रदर्शन शानदार होगा और प्रबंधन की क्षमता सराही जाएगी. व्यावसायिक लेन-देन में आप प्रभावी रहेंगे. मित्रों के साथ मिलकर किए गए कार्यों में आपको बड़ा लाभ होने की संभावना है.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: सक्रिय रहें. पीली वस्तुओं का दान करें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा है. व्यापार में अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेगा. महत्वपूर्ण योजनाओं में तेजी आएगी. आप कुछ साहसिक फैसले लेंगे जो भविष्य में लाभकारी होंगे. जल्दबाजी से बचें. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: अपने वचन पर अडिग रहें. श्रीहरि का आशीर्वाद लें.

मीन: मीन राशि वालों के लिए आज सफलता के द्वार खुले हैं. भाग्य की प्रबलता से आपको हर तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. आपकी प्रतिभा आपको समाज में उचित स्थान दिलाएगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: केले के समान

आज का उपाय: व्रत रखें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement