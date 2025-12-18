Career Rashifal 18 December 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले आर्थिक गतिविधियों के पाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आज करियर व्यवसाय में पहल करने से बचना चाहिए. व्यवस्था के नियमों को पूरी तरह बनाए रखें. किसी भी आवश्यक निर्देश का उल्लंघन न करें. कार्यक्षेत्र में अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाना आपके लिए जरूरी है. आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव के लिए जल्दबाजी में नहीं आएं.

वृष: वृष राशि के लोगों के प्रभावपूर्ण प्रयासों को आज गति मिलेगी. उद्योग व्यापार में आपके लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. अपने कामकाज में सूझबूझ रखेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आज आप सामूहिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आपका पूरा जोर संतुलन और सामंजस्य बढ़ाने पर होना चाहिए.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आज अपने कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. आपको अपने जीवन में अनुशासन व नियमितता बढ़ानी होगी. विशेष रूप से अपने रुटीन पर ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में सहजता और सरलता से आगे बढ़ें. आज आपका पूरा बल परिश्रम व प्रशिक्षण पर रहेगा. अपनी पुरानी और नई योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य व्यापार में लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. अपनी व्यवस्था मजबूत रखें और पेशेवरता पर जोर बनाए रखें. नियम व अनुशासन अपनाकर आप चहुंओर बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. आपके प्रतिभा प्रदर्शन से सभी लोग प्रभावित होंगे और आपकी साख बढ़ेगी.

सिंह: सिंह राशि के लोग कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आपका करियर और व्यापार सहजता से आगे बढ़ता रहेगा. आज आपके प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. हालांकि, वाणिज्यिक प्रयासों में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज बड़बोलेपन व स्वार्थ से पूरी तरह बचें.

कन्या: कन्या राशि के जातक वाणिज्यिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. आज आपकी कोई व्यावसायिक यात्रा हो सकती है. सभी के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे जिससे आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आज होने वाली भेंटवार्ता असरदार रहेगी और आपको कला प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे.

तुला: तुला राशि के लोगों के व्यावसायिक कार्यों में तेजी रहेगी. अपनी कामकाजी सक्रियता को और बढ़ाएंगे. सूझबूझ व सामंजस्य के साथ ही आगे बढ़ें. अपनी कार्ययोजनाओं में प्रभावी रहेंगे और आपका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर जन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे जिससे उन्हें सराहना मिलेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक आज मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाएंगे. आपके कार्यक्षेत्र में साहस और सहकार बढ़ेगा. विविध कार्यों में तेजी आएगी और करियर कारोबार के विभिन्न कार्य गति लेंगे. अन्य पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. आज आप पूरी सहजता से आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य प्राप्त करेंगे.

धनु: धनु राशि के लोगों को आज पेशेवर विषयों में उतावली से बचना होगा. किसी भी प्रकार की पहल या पराक्रम न दिखाएं. विभिन्न कार्यों में सजग रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें. अपने विपक्षियों से सावधान रहें और लेनदेन में स्पष्टता रखें. अपना पूरा फोकस लक्ष्य पर बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के जातकों की आर्थिक गतिविधियों में हितलाभ बेहतर बना रहेगा. आपका कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. आज विभिन्न योजनाओं में व्यस्तता रहेगी. अपने रणनीतिक प्रयास लगातार बनाए रखें. व्यवसाय में शुभता का संचार बना रहेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक परस्पर सहयोग से अपने कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. आपके समकक्ष आपके मददगार होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और सक्रियता से काम लें. आज आपका पुराना संकोच दूर होगा जिससे कार्य में गति आएगी.

मीन: मीन राशि के जातकों के कारोबार में अपेक्षित तेजी रहेगी. सहकारिता से अपना काम निकालेंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. किसी भी प्रकार की लिखापढ़ी में सहज रहें और उधार के लेनदेन से बचें. आपका लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा और पेशेवर संबंध संवरेंगे.

