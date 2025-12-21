scorecardresearch
 
चीन का Z-10 अटैक हेलिकॉप्टर... अमेरिकी अपाचे से बेहतर होने का दावा, लेकिन क्या है हकीकत?

चीन ने Z-10 अटैक हेलिकॉप्टर को दुनिया का सबसे एडवांस बताया, जिसमें बेहतर AI, रेकॉग्निशन और सर्विलांस सिस्टम हैं, जो अमेरिकी अपाचे AH-64E से आगे है. Z-10 ऊंचाई पर मजबूत प्रदर्शन और नए हथियारों से लैस है, लेकिन विशेषज्ञ अपाचे को अभी भी कॉम्बैट अनुभव और सेंसर में बेहतर मानते हैं.

ये है चीन का Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर. (Photo: X/RKM)
सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन ने दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य अटैक हेलिकॉप्टर Z-10 पेश किया है, जिसमें सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रेकॉग्निशन और सर्विलांस सिस्टम हैं, जो अमेरिकी AH-64E अपाचे से भी बेहतर है. लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, यह दावा पूरी तरह सटीक नहीं है. Z-10 एक मजबूत हेलिकॉप्टर है, लेकिन अपाचे की तुलना में कई क्षेत्रों में अभी पीछे है.

Z-10 को चांगहे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है. यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का मुख्य अटैक हेलिकॉप्टर है. इसका पहला प्रोटोटाइप 2003 में उड़ा और 2010 से सेवा में है. हाल के अपग्रेड में Z-10ME वर्जन शामिल है, जो निर्यात के लिए बनाया गया और पाकिस्तान को सप्लाई किया गया है. 

यह भी पढ़ें: स्ट्राइक ईगल, थंडरबोल्ट, अपाचे से अमेरिका का बड़ा हमला... ISIS के 70 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त

Z-10 की मुख्य विशेषताएं

  • इंजन और प्रदर्शन: नए वर्जन में WZ-9G या WZ-16 इंजन लगे हैं, जो ऊंचाई वाले इलाकों (जैसे तिब्बत या काराकोरम) में बेहतर काम करते हैं. यह कम पावर लॉस के साथ ज्यादा फुर्तीला है.
  • हथियार: 23mm या 30mm चेन गन, एंटी-टैंक मिसाइलें (जैसे HJ-10 या CM-502KG), रॉकेट्स, एयर-टू-एयर मिसाइलें. यह टैंक, पैदल सैनिकों और दुश्मन हेलिकॉप्टर्स पर हमला कर सकता है.
  • सेंसर और सर्विलांस: हेलमेट-माउंटेड साइट, मिलीमीटर वेव रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम. यह दिन-रात, हर मौसम में काम कर सकता है.
  • सुरक्षा: इंफ्रारेड सप्रेसन, अतिरिक्त आर्मर और जैमिंग सिस्टम.

यह भी पढ़ें: भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए जारी किया NOTAM... बंगाल की खाड़ी में 3550 km तक डेंजर जोन

अपाचे AH-64E से तुलना

अमेरिकी अपाचे दुनिया का सबसे अनुभवी और युद्ध-परीक्षित अटैक हेलिकॉप्टर है. कई युद्धों (जैसे इराक, अफगानिस्तान) में इस्तेमाल हुआ है.

Apache Attack Helicopters

  • बेहतर पक्ष अपाचे के: लॉन्गबो रडार (एक साथ 250 से ज्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है), हेलफायर मिसाइलें, ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस, बेहतर सेंसर फ्यूजन और नेटवर्किंग.
  • Z-10/Z-10ME के फायदे: ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन, हल्का वजन, ज्यादा रेंज (कुछ रिपोर्ट्स में 800 km vs अपाचे की 476 km).
  • AI का दावा: Z-10 में उन्नत एवियोनिक्स हैं, लेकिन सबसे एडवांस्ड AI का कोई आधिकारिक सबूत नहीं. अपाचे में भी आधुनिक ऑटोमेशन है, लेकिन दोनों में जनरेटिव AI जैसा कुछ नहीं. यह दावा मुख्य रूप से प्रोपगैंडा लगता है.

विशेषज्ञ कहते हैं कि Z-10 अच्छा है, लेकिन अपाचे की तरह कॉम्बैट प्रूवन नहीं. पाकिस्तान ने Z-10ME खरीदा है, जबकि भारत ने अपाचे लिया है – दोनों पड़ोसी देशों में हवाई ताकत की होड़ बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: बम-टैंक-फाइटर जेट सब बनाएंगे... 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट 3 लाख करोड़

Apache Attack Helicopters

चीन Z-10 को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जैसे लंबी दूरी की मिसाइलें जोड़कर. लेकिन दुनिया का सबसे बेहतर कहना जल्दबाजी है. सच्चाई यह है कि दोनों हेलिकॉप्टर अपनी ताकत रखते हैं. असली परीक्षा युद्ध में होती है.

यह दावा मुख्य रूप से चीनी मीडिया और सोशल मीडिया से आया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अपाचे को अभी भी आगे मानते हैं. भविष्य में Z-10 और मजबूत हो सकता है.  

---- समाप्त ----
