चीन का Z-10 अटैक हेलिकॉप्टर... अमेरिकी अपाचे से बेहतर होने का दावा, लेकिन क्या है हकीकत?

सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन ने दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य अटैक हेलिकॉप्टर Z-10 पेश किया है, जिसमें सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रेकॉग्निशन और सर्विलांस सिस्टम हैं, जो अमेरिकी AH-64E अपाचे से भी बेहतर है. लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, यह दावा पूरी तरह सटीक नहीं है. Z-10 एक मजबूत हेलिकॉप्टर है, लेकिन अपाचे की तुलना में कई क्षेत्रों में अभी पीछे है.
Z-10 को चांगहे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है. यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का मुख्य अटैक हेलिकॉप्टर है. इसका पहला प्रोटोटाइप 2003 में उड़ा और 2010 से सेवा में है. हाल के अपग्रेड में Z-10ME वर्जन शामिल है, जो निर्यात के लिए बनाया गया और पाकिस्तान को सप्लाई किया गया है.
अमेरिकी अपाचे दुनिया का सबसे अनुभवी और युद्ध-परीक्षित अटैक हेलिकॉप्टर है. कई युद्धों (जैसे इराक, अफगानिस्तान) में इस्तेमाल हुआ है.
विशेषज्ञ कहते हैं कि Z-10 अच्छा है, लेकिन अपाचे की तरह कॉम्बैट प्रूवन नहीं. पाकिस्तान ने Z-10ME खरीदा है, जबकि भारत ने अपाचे लिया है – दोनों पड़ोसी देशों में हवाई ताकत की होड़ बढ़ रही है.
चीन Z-10 को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जैसे लंबी दूरी की मिसाइलें जोड़कर. लेकिन दुनिया का सबसे बेहतर कहना जल्दबाजी है. सच्चाई यह है कि दोनों हेलिकॉप्टर अपनी ताकत रखते हैं. असली परीक्षा युद्ध में होती है.
यह दावा मुख्य रूप से चीनी मीडिया और सोशल मीडिया से आया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अपाचे को अभी भी आगे मानते हैं. भविष्य में Z-10 और मजबूत हो सकता है.