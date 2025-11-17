क्या वेनेजुएला पर तीनतरफा हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप की सेना के सामने कितने दिन टिक पाएंगे मादुरो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर सख्त रुख अपना रहे हैं. अमेरिका वेनेजुएला पर तीन तरफ से हमला करने की तैयारी कर रहा है. लेकिन क्या ये सच होगा? या सिर्फ दबाव बनाने की चाल? अमेरिकी सेना कहां-कहां तैनात है, वो जगहें वेनेजुएला से कितनी दूर हैं. और अगर हमला हुआ तो मादुरो की सरकार कितने दिन चल पाएगी?
ट्रंप ने कहा है कि मादुरो की सरकार ड्रग तस्करी और अवैध खनन में शामिल है. अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला के तट पर कई जहाजों पर हमले किए हैं. अब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकें की हैं. वहां सेना के बड़े अफसरों ने हमले के विकल्प भी बताए है. इसमें हवाई हमले और सैनिक उतारना शामिल है.
यह भी पढ़ें: DRDO ने बनाया समुद्री रोबोट जो दुश्मनों के बारूदी सुरंगों को करेगा बर्बाद
ट्रंप ने कहा कि हम बातचीत भी कर सकते हैं. फिर भी, समुद्र में अमेरिकी जहाज बढ़ गए हैं. ये सब दक्षिणी कैरिबियन में हो रहा है. वेनेजुएला ने जवाब में अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है. मादुरो ने कहा कि हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे. लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं, वेनेजुएला की सेना कमजोर है.
अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की है. ये कई सालों में सबसे बड़ी है. दसियों हजार सैनिक, हवाई जहाज और जहाज तैनात हैं. हम बता रहे हैं मुख्य जगहें और वेनेजुएला से दूरी. दूरी राजधानी काराकास से मापी गई है.
प्यूर्टो रिको (अमेरिका का क्षेत्र)
त्रिनिदाद और टोबैगो (पड़ोसी देश)
यूएस वर्जिन आइलैंड्स (अमेरिका का क्षेत्र)
यह भी पढ़ें: सिक्किम में चीन सीमा के पास जीरो पॉइंट पर भारी बर्फबारी, तीन दिन से जारी बारिश
यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड (विमानवाहक पोत)
फ्लोरिडा (अमेरिका)
अन्य जगहें
ये तैनाती ऑपरेशन साउदर्न स्पियर का हिस्सा है. अमेरिका कहता है, ये ड्रग तस्करी रोकने के लिए है. लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं, ये वेनेजुएला पर दबाव है.
यह भी पढ़ें: तमिलनाडु के तंबरम में वायुसेना का पिलेटस ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित
तीन तरफा हमला: क्या होगा प्लान?
अगर हमला हुआ, तो तीन दिशाओं से हो सकता है...
वेनेजुएला की सीमा पर ये जगहें करीब हैं. हमला 24 घंटे में शुरू हो सकता है.
विशेषज्ञों का कहना है, अगर पूरा हमला हुआ तो मादुरो की सरकार 3 से 5 दिन ही चलेगी. वेनेजुएला की सेना में सिर्फ 1.5 लाख सैनिक हैं. हथियार पुराने हैं. अमेरिका के पास 20 लाख सैनिक और आधुनिक हथियार हैं. हवाई हमलों से मादुरो के अड्डे तबाह हो जाएंगे. लेकिन जनता का विरोध भी बड़ा रुकावट बनेगा. कुछ कहते हैं, 7-10 दिन लग सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि मादुरो के दिन गिने-चुने हैं.
रूस और चीन मादुरो का साथ दे रहे हैं. लेकिन अमेरिका के सहयोगी चुप हैं. संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है. एक्स (ट्विटर) पर लोग बहस कर रहे हैं. कुछ कहते हैं कि ट्रंप हमला करेगा, तो कुछ कि ये सिर्फ डराना है.