लाइव अपडेट

Venezuela Blast Live: वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट पर बमबारी, राष्ट्रपति मादुरो ने किया इमरजेंसी का ऐलान

aajtak.in | नई दिल्ली | 03 जनवरी 2026, 1:48 PM IST

Explosion in Venezuela Live Updates: वेनेजुएला की राजधानी काराकस के पश्चिम में फोर्ट ट्यूना और ला कार्लोटा सैन्य अड्डों पर धमाके हुए. हिगुएरोटे एयरपोर्ट पर भी धमाके सुनाई दिए. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए बार-बार वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी दी थी.

वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर अपने नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया है. निकोलस मादुरो की सरकार ने अमेरिकी हमले को सैन्य आक्रामकता बताते हुए इसकी निंदा की है. कराकस के साथ-साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा राज्यों में बम धमाके हुए हैं. मादुरो सरकार ने कहा कि वेनेजुएला को डराने और धमकाने के ऐसे अमेरिकी प्रयास सफल नहीं होंगे. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है. हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है. 

वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार तड़के कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों को देखा गया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, आसमान में गरजते विमानों ने काराकास बर बम गिराए, धमाकों से इमारतें हिल गईं और शहर के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखा. वेनेजुएला की कैपिटल सिटी के दक्षिणी इलाके में, जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा स्थित है, धमाके के बाद अंधेरे में डूब गया. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, कम से कम सात धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शहर में धमाकों के पल कैद हुए हैं. 

1:46 PM (6 मिनट पहले)

Venezuela Blast News: अमेरिका का वेनेजुएला पर किया हमला, चार राज्यों में बमबारी

Posted by :- deepak mishra

वेनेजुएला की सरकार ने एक आधिकारिक बयान में अमेरिका पर अपने नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू करने का आरोप लगाया है. निकोलस मादुरो की सरकार ने अमेरिकी हमले को सैन्य आक्रामकता बताते हुए इसकी निंदा की है. वेनेजुएला की सरकार ने कहा कि ये हमले कराकस के साथ-साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा राज्यों में हुए हैं. ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है. हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है.
 

1:42 PM (10 मिनट पहले)

Caracas Venezuela Blast: वेनेजुएला के ईंधन भंडार पर कब्जा चाहते हैं ट्रंप- मादुरो

Posted by :- deepak mishra

ट्रंप ने मादुरो पर मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों और अमेरिका में अवैध प्रवासियों के घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका का कोई भी हमला मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से होगा. वहीं दूसरी ओर, मादुरो ने ट्रंप पर वेनेजुएला को उपनिवेश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि ट्रंप देश के विशाल ईंधन भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं. अमेरिका उन कई देशों में शामिल है जिन्होंने 2024 में मादुरो की कथित चुनावी जीत का विरोध किया था.

1:38 PM (14 मिनट पहले)

Explosion in Venezuela: अमेरिका को है वेनेजुएला में धमाकों की खबर- CBS न्यूज

Posted by :- deepak mishra

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुए बम धमाकों और विमानों की मौजूदगी की जानकारी है. यह घटना ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर हफ्तों से डाले जा रहे दबाव के बाद घटी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने वेनेजुएला के समकक्ष पर मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध के जरिए अमेरिका में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है.

1:36 PM (16 मिनट पहले)

Venezuela Blast Live: डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले का आदेश दिया- यूएस मीडिया

Posted by :- deepak mishra

अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के आदेश दिए हैं. इसके तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मिलिट्री फैसिलिटी, एयरपोर्ट और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है. लड़ाकू विमानों ने शनिवार तड़के काराकास पर बमबारी की.
 

