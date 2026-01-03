Venezuela Blast Live: वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट पर बमबारी, राष्ट्रपति मादुरो ने किया इमरजेंसी का ऐलान

वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर अपने नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया है. निकोलस मादुरो की सरकार ने अमेरिकी हमले को सैन्य आक्रामकता बताते हुए इसकी निंदा की है. कराकस के साथ-साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा राज्यों में बम धमाके हुए हैं. मादुरो सरकार ने कहा कि वेनेजुएला को डराने और धमकाने के ऐसे अमेरिकी प्रयास सफल नहीं होंगे. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है. हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है.
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार तड़के कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों को देखा गया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, आसमान में गरजते विमानों ने काराकास बर बम गिराए, धमाकों से इमारतें हिल गईं और शहर के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखा. वेनेजुएला की कैपिटल सिटी के दक्षिणी इलाके में, जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा स्थित है, धमाके के बाद अंधेरे में डूब गया. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, कम से कम सात धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शहर में धमाकों के पल कैद हुए हैं.
ट्रंप ने मादुरो पर मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों और अमेरिका में अवैध प्रवासियों के घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका का कोई भी हमला मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से होगा. वहीं दूसरी ओर, मादुरो ने ट्रंप पर वेनेजुएला को उपनिवेश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि ट्रंप देश के विशाल ईंधन भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं. अमेरिका उन कई देशों में शामिल है जिन्होंने 2024 में मादुरो की कथित चुनावी जीत का विरोध किया था.
सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुए बम धमाकों और विमानों की मौजूदगी की जानकारी है. यह घटना ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर हफ्तों से डाले जा रहे दबाव के बाद घटी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने वेनेजुएला के समकक्ष पर मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध के जरिए अमेरिका में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है.
अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के आदेश दिए हैं. इसके तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मिलिट्री फैसिलिटी, एयरपोर्ट और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है. लड़ाकू विमानों ने शनिवार तड़के काराकास पर बमबारी की.