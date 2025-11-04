दिल्ली में पत्थरों से कुचलकर युवक की बेरहमी से हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रविवार रात हुई इस वारदात में तीन आरोपियों ने युवक को पत्थरों से कुचलकर मार डाला. एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. मृतक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है. पकड़े गए आरोपियों के नाम मनीष उर्फ बाबू (22) और सुमित (23) है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है. मनीष कुमार अपने जानकार संतोष कुमार श्रीवास्तव (40) के साथ समयपुर बादली इलाके में बाबू नामक व्यक्ति से मिलने गया था. उसने कुछ दिन पहले उसे मारने की धमकी दी थी. दोनों एक अंडरपास के पास मिले. दोनों के बीच पहले बहस हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झड़प में बदल गई. इसी दौरान बाबू के साथ सुमित और उसका दोस्त मिल गए.

इन तीनों ने पत्थर उठाकर मनीष और संतोष पर जानलेवा हमला कर दिया. कई बार सिर पर चोट लगने से मनीष की मौके पर ही मौत हो गई. उसका दोस्त संतोष भी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया. जब संतोष को होश आया, तो उसने देखा कि मनीष खून से लथपथ पड़ा है. उसकी सांसें थम चुकी हैं. उसने तुरंत मदद के लिए लोगों को आवाज दी. पुलिस को सूचना दी गई. पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया.

वहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया. इस वारदात के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसमें तीनों हमलावर घटनास्थल के आसपास दिखे. पूछताछ में पकड़े गए दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उन्होंने हत्या में शामिल होने की बात मान ली है. तीसरे आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने उनके पास से एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर बरामद किए हैं.

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि मुख्य आरोपी बाबू पहले भी एक हत्या के मामले में शामिल रहा है. उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि बाबू और मनीष के बीच दुश्मनी किस वजह से थी. संतोष कुमार श्रीवास्तव की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है. फिलहाल दो आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और तीसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है.

