खेत में लाश, गला दबाकर हत्या और अनजान कातिल... पुलिस के लिए पहेली बनी समस्तीपुर के अमीन की डेथ मिस्ट्री

समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक अमीन की गला दबाकर हत्या कर दी गई. उसकी लाश खेत से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. अब पुलिस, एफएसएल जांच में जुटी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमीन का कत्ल किसने और क्यों किया? पढ़ें इस वारदात की पूरी कहानी.

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है (फोटो-ITG)
पुलिस मामले की छानबीन कर रही है (फोटो-ITG)

बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक अमीन की हत्या से सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान अमीन टुनटुन राउत के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह लड़झा घाट के रहने वाले अमरजीत पंडित की जमीन मापी के सिलसिले में गांव गया था. दिन में जमीन मापी का काम पूरा हुआ और इसके बाद टुनटुन राउत अपने घर लौटने के लिए निकले. लेकिन यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ. गांव से निकलने के बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गए.

देर रात तक नहीं पहुंचे थे घर
जब देर रात तक टुनटुन राउत घर नहीं पहुंचे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. पहले उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की. मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था, जिससे शक और गहरा गया. पूरी रात परिजन बेचैनी में गुजारते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार परिजनों ने लड़झा घाट थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा.

खेत से बरामद हुई लाश
बुधवार की सुबह रोसड़ा थाना क्षेत्र के मब्बी गांव के समीप एक खेत में एक शव पड़े होने की सूचना मिली. जब लोग मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान अमीन टुनटुन राउत के रूप में हुई. खेत में लाश मिलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए. हर कोई यही सवाल कर रहा था कि आखिर शांत स्वभाव वाले अमीन की हत्या किसने और क्यों की?

मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही रोसड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया. इसके बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया और वैज्ञानिक जांच कराई गई. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी प्रकार का बाहरी जख्म नहीं पाया. लेकिन लाश की हालत देखकर यह साफ पता चल रहा था कि हत्या गला दबाकर की गई है.

ऐसे खुलेगा मौत का राज!
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है. जमीन मापी के दौरान किसी विवाद की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और मृतक के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस का दावा- जल्द होगा खुलासा
समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि प्रथम दृष्टया यह मामला गला दबाकर हत्या का लग रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर गहराई से जांच कर रही है. एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा. 

