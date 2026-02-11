रोहित शेट्टी फायरिंग केस: 5 आरोपियों पर लगा MCOCA, आज स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी

मुंबई के जुहू में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. इस सनसनीखेज वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी MCOCA लगाया गया है. आज शाम सभी आरोपियों की स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है.

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. जुहू स्थित रोहित शेट्टी की नौ मंजिला बिल्डिंग पर फायरिंग के सिलसिले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बुधवार को आरोपियों की कस्टडी खत्म हो रही है. ऐसे में उन्हें शाम को स्पेशल MCOCA कोर्ट में पेश किया जाएगा.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ आरोपी पहले से ही गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं. इसी आधार पर क्राइम ब्रांच ने मामले में सख्त MCOCA की धाराएं जोड़ी हैं. ये घटना 1 फरवरी की तड़के 12.45 बजे की है. जुहू इलाके में स्थित रोहित शेट्टी की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की गई थी.

इस दौरान एक गोली बिल्डिंग के अंदर बने जिम के शीशे पर लगी. इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने अब तक आदित्य गायकी (19), सिद्धार्थ येनपुरे (20), समर्थ पोमाजी (18), स्वप्निल सकट (23) और आसाराम फासले को गिरफ्तार किया है. सभी से पूछताछ जारी है. पुलिस पूरी साजिश खंगाल रही है.

इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम भी सामने आया है. उसके गैंग का सदस्य शुभम लोंकर इस केस में वॉन्टेड आरोपियों में शामिल है. उसने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी. शुभम लोंकर पहले से ही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में वॉन्टेड है.

इसी बीच पुलिस ने खुलासा किया कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को WhatsApp पर अनजान लोगों से धमकी मिली है. पुलिस को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य एक्सटॉर्शन के मकसद से इस धमकी के पीछे हो सकते हैं. रोहित शेट्टी के घर फायरिंग और अब रणवीर सिंह को मिली धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है.

