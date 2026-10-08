scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न टूटा ताला, न जबरन घुसने के निशान... फिर कैसे गायब हुए 26 लाख के गहने और 20 गोल्ड कॉइन?

मुंबई के हीरानंदानी गार्डन्स में 17वीं मंजिल के फ्लैट से करीब 26 लाख रुपये की नकदी, सोने-हीरे के गहने और 20 गोल्ड कॉइन चोरी हो गए. फ्लैट में जबरन घुसने के निशान नहीं मिले. पवई पुलिस जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

मुंबई के पवई इलाके के पॉश हीरानंदानी गार्डन्स से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 17वीं मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट से करीब 26 लाख रुपये की नकदी, सोने-हीरे के गहने और 20 सोने के सिक्के चोरी हो गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फ्लैट में जबरन घुसने या ताला तोड़ने के कोई निशान नहीं मिले हैं. मामले में पवई पुलिस ने burglary यानी चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, चोरी हुए सामान में करीब 7 लाख रुपये कैश के अलावा 20 सोने के सिक्के शामिल हैं. हर सिक्के का वजन करीब 10 ग्राम बताया गया है. इसके साथ ही शादी के कड़े, सोने और हीरे की बालियां, ब्रेसलेट, चेन और मंगलसूत्र की दो जोड़ियां भी गायब हैं. इन सभी की कुल कीमत करीब 25.9 लाख रुपये आंकी गई है. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना जबरन एंट्री के यह चोरी आखिर कैसे हुई.

शिकायतकर्ता कांसर परिवार के मुताबिक, उन्होंने चोरी हुए 20 सोने के सिक्के कई साल में जमा किए थे. महिला ने साल 2008 से 2014 के बीच कंपनी से मिले बोनस और अपनी बचत से ये सिक्के खरीदे थे. 13 सितंबर को परिवार की जमीन कच्छ में बिकने के बाद उन्हें अपनी दादी से कुछ नकदी भी मिली थी. यह रकम भी फ्लैट में रखी गई थी और बाद में चोरी हुई नकदी में शामिल थी.

सम्बंधित ख़बरें

shooter arrested in Amritsar Influencer Murder
इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा शूटर
Man killed his elder brother with sharp weapon
एक परिवार, काम-धंधे का विवाद... छोटे भाई ने कर दी बड़े भाई की हत्या
Indian Oil Sales Manager Murder on Site
ड्यूटी पर इंडियन ऑयल के मैनेजर की हत्या, 7 बार चाकू से हमला
आठ दिनों से लापता थी आगरा की विशाखा. (Photo: ITG)
26 साल की गर्लफ्रेंड और शादी का वादा... आगरा की विशाखा के साथ क्या हुआ?
Triple murder in Bijnor sparks sensation (Photo- ITG)
बिजनौर में खूनी तांडव: ट्रैक्टर से कुचलकर तीन लोगों की हत्या
Advertisement

कांसर दंपति ने बताया कि 28 अगस्त को उन्होंने कैश और गहनों को चेक करके सुरक्षित रखा था. इसके बाद अलमारी की चाबी उन्होंने अपने लैपटॉप बैग में रख दी थी. 29 अगस्त को परिवार की मौजूदा घरेलू सहायिका 32 वर्षीय बाबिता यादव उनके साथ भंडारदरा गई थी. परिवार 30 अगस्त को वापस लौटा था. इसके बाद 15 सितंबर को दंपति को पता चला कि उनके कीमती सामान गायब हैं.

इस मामले में एक अहम सुराग तब मिला, जब 16 सितंबर को घर की कुक 39 वर्षीय रेशमा सखारे बाथरूम का जाम आउटलेट साफ कर रही थीं. इसी दौरान उन्हें तीन खाली पैकेट मिले, जिनमें कुछ सोने के सिक्के रखे गए थे. पुलिस को शक है कि सिक्कों से जुड़े ये पैकेट चोरी के दौरान किसी तरह बाथरूम के ड्रेनेज तक पहुंचे. हालांकि, चोरी किसने की और फ्लैट से सामान बाहर कैसे ले जाया गया, इसकी जांच अभी जारी है.

कांसर परिवार ने अपनी पूर्व घरेलू सहायिका 33 वर्षीय अनितादेवी हेमराज प्रसाद पर शक जताया है. परिवार के मुताबिक, उसे घर के अंदर Instagram वीडियो बनाने की वजह से नौकरी से हटा दिया गया था. उनका कहना है कि नौकरी जाने के बाद भी उसके पास फ्लैट की एक चाबी रह गई थी और कई बार कहने के बावजूद उसने चाबी वापस नहीं की. हालांकि, पुलिस ने अभी उसे आरोपी नहीं माना है और मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Advertisement

पुलिस जांच में बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है. जिस इमारत में फ्लैट मौजूद है, वहां सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन घटना के समय बिल्डिंग के CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे. पुलिस को आशंका है कि चोरी करने वाला व्यक्ति इस बात से वाकिफ हो सकता है. अब पुलिस बिल्डिंग के सुरक्षा गार्डों से पूछताछ कर रही है और विजिटर रजिस्टर की भी जांच की जा रही है.

परिवार ने शुरुआत में पुलिस से तुरंत संपर्क नहीं किया था. उन्हें लगा कि शायद परिवार के किसी सदस्य ने सामान लिया हो और बाद में वापस रख दिया जाएगा. जब काफी समय बीतने के बाद भी नकदी और गहने वापस नहीं मिले, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पवई पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस की टीमें संदिग्ध की पहचान करने में जुटी हैं और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के जाने से सदमे में इंडस्ट्री, बोली तनुश्री दत्ता |
    न टूटा ताला, न जबरन घुसने के निशान... फिर कैसे गायब हुए 26 लाख के गहने और 20 गोल्ड कॉइन? |
    पंजाब में पराली जलाने के मुद्दे पर आपस में ही भिड़ गए किसान नेता, एक-दूसरे को दी नसीहत |
    Stock Market Crash: यही डर था... आज टूटा बैरिकेड और बाजार हो गया क्रैश, निवेशक तबाह, अब क्या? |
    IPL 2027: ऋषभ पंत को सौरव गांगुली ने द‍िया झटका! DC में नहीं मिलेगा टॉप ऑर्डर का रोल |
    ‘कछुआ-चूहे जैसी शिरोमणि अकाली-BJP की दोस्ती’, पंचायत आजतक में बोले भगवंत मान |
    ट्रंप ने ईरान की लीडरश‍िप पर खड़ा कर द‍िया क्या सवाल? देखें US टॉप-10 |
    पहले बोट क्लब, अब जंतर-मंतर... दिल्ली के प्रदर्शन स्थल की पूरी कहानी |
    ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की तैयारी में अमेरिका, देखें दुनिया आजतक |
    42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में लिखी चिट्ठी, कहा- ये राजनीतिक विरोध है, जनता का नहीं
    Advertisement