10 हजार की भीड़ में किस गैंग ने किया कबड्डी प्रमोटर बलाचोरिया का मर्डर? शूटर्स की सामने आईं तस्वीरें, अमृतसर से कनेक्शन

मोहाली में हुए कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचोरीया हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटर्स की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे पूरे हत्याकांड की साजिश और गैंगस्टर कनेक्शन की परतें खुलती नजर आ रही हैं.

कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचोरिया हत्याकांड के शूटर्स की तस्वीरें सामने आई हैं.
कबड्डी प्रमोटर और खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान शूटर्स की पहचान सामने आ गई है. 15 दिसंबर को मोहाली में 10 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. अब इस केस में शामिल शूटर्स की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने पूरे पंजाब में सनसनी फैला दी है.

कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचोरीया हत्याकांड में शामिल शूटर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं. मोहाली में 15 दिसंबर को हुए इस सनसनीखेज मर्डर को आदित्य कपूर और करन पाठक नाम के दो शूटर्स ने अंजाम दिया था. पुलिस के मुताबिक, इन्हीं दोनों ने कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचोरीया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं.

मौके पर 10 हजार की भीड़ थी...

जांच में सामने आया है कि यह वारदात उस वक्त अंजाम दी गई, जब मौके पर करीब 10 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी. भीड़ का फायदा उठाकर शूटर्स ने बेहद पेशेवर तरीके से हत्या को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए.

दोनों शूटर्स अमृतसर के रहने वाले

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आदित्य कपूर और करन पाठक दोनों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं. दोनों के खिलाफ पहले से कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और दोनों जेल की सजा काटकर बाहर आ चुके हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों शूटर्स का संबंध कुख्यात बम्बईहा गैंग से बताया जा रहा है.

जांच एजेंसियों को अब इस हत्याकांड में दो और शूटर्स के शामिल होने के सबूत भी मिले हैं. इनकी पहचान रोहित कारतूस और गौरव राठी के रूप में हुई है. दोनों फिलहाल फरार हैं और पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं.

दबदबा कायम रखने के लिए वारदात

अब तक की तफ्तीश के मुताबिक, यह हत्याकांड किसी निजी रंजिश का नहीं बल्कि कबड्डी खिलाड़ियों और कबड्डी लीग्स पर गैंगस्टर दबदबा और धमक कायम करने के मकसद से अंजाम दिया गया. पुलिस का कहना है कि इस हत्या के जरिए कबड्डी जगत में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई.

जांच में यह भी साफ हुआ है कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से इस केस का कोई सीधा संबंध नहीं है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मूसेवाला एंगल अब तक की जांच में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचोरीया की हत्या की वजह नहीं पाया गया है.

फिलहाल, पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पंजाब और आसपास के राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा.

