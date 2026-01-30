scorecardresearch
 
शादी से जिस पगड़ी को पहनकर लौटा घर, पत्नी ने उसी से घोंटा पति का गला... सोते समय उजाड़ा खुद का सुहाग

Jhabua murder case: झाबुआ के थांदला में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कैलाश माल की हत्या का खुलासा कर दिया है. शादी में नाचने को लेकर हुए विवाद और चरित्र शंका के चलते पत्नी ने ही पगड़ी से पति का गला घोंटकर हत्या की थी.

डांस करने से रोका तो पत्नी ने पगड़ी से घोंट दिया पति का गला.(File Photo: AI)
मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुई कैलाश माल की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. चरित्र शंका और शादी में नाचने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, बीते बुधवार की दोपहर डायल 112 को सूचना मिली कि कैलाश (25) का शव उसके घर में पड़ा है. SDOP और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की.

शुरुआती जांच में ही मामला संदिग्ध लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी कि कैलाश की मौत गला दबाने की वजह से हुई है. इसके बाद धारा 103 (1) BNS के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया.  

जांच में सामने आया कि घटना वाली रात कैलाश और उसकी पत्नी एक शादी समारोह में गए थे. वहां पत्नी के नाचने को लेकर कैलाश ने आपत्ति जताई, जिससे दोनों के बीच विवाद हुआ.

चरित्र शंका और गुस्से ने उजाड़ दिया घर

कैलाश पहले से ही पत्नी पर चरित्र शंका करता था. इससे दोनों के बीच विवाद होते रहते थे. विवाद से गुस्से में आई पत्नी ने रात में घर पर रखी पगड़ी की रस्सी बनाई और सोते हुए पति का गला घोंट दिया. चूंकि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था.

पुलिस कप्तान के निर्देश पर साइबर सेल और विशेष टीमों का गठन किया गया. सबूतों की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. इस सफलता पर एसपी ने पुलिस टीम को नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया है. 

---- समाप्त ----
