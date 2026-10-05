दिल्ली के सुल्तानपुर डबास में 32 साल की महिला को मारी गोली, चेहरा ढककर आया था हमलावर, पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली के बवाना इलाके से गोलीबारी की एक घटना सामने आई है. सुल्तानपुर डबास इलाके में 32 वर्षीय महिला को गोली मार दी गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

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जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला सुल्तानपुर डबास इलाके में रहती हैं और वह दो बच्चों की मां हैं. महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है. ऐसे में गोली लगने की घटना के बाद परिवार में भी चिंता का माहौल है. फिलहाल, महिला को गोली क्यों मारी गई, इसकी वजह सामने नहीं आई है.

बताया जा रहा है कि महिला पर हमला करने वाला शख्स अपना चेहरा ढककर आया था. उसने महिला को गोली मारी और मौके से फरार हो गया. हमलावर की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर महिला को पहले से जानता था या फिर किसी अन्य वजह से वारदात को अंजाम दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और वारदात से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं. हमलावर की पहचान और गोली मारने की वजह पता लगाने के लिए पुलिस अलग-अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. महिला को किस वजह से निशाना बनाया गया और हमलावर कौन था, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे. पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

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