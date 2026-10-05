scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के सुल्तानपुर डबास में 32 साल की महिला को मारी गोली, चेहरा ढककर आया था हमलावर, पुलिस जांच में जुटी

बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर डबास में 32 वर्षीय महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है. चेहरा ढककर आए हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के बवाना इलाके से गोलीबारी की एक घटना सामने आई है. सुल्तानपुर डबास इलाके में 32 वर्षीय महिला को गोली मार दी गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला सुल्तानपुर डबास इलाके में रहती हैं और वह दो बच्चों की मां हैं. महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है. ऐसे में गोली लगने की घटना के बाद परिवार में भी चिंता का माहौल है. फिलहाल, महिला को गोली क्यों मारी गई, इसकी वजह सामने नहीं आई है.

बताया जा रहा है कि महिला पर हमला करने वाला शख्स अपना चेहरा ढककर आया था. उसने महिला को गोली मारी और मौके से फरार हो गया. हमलावर की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर महिला को पहले से जानता था या फिर किसी अन्य वजह से वारदात को अंजाम दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Heroin Supply Network Busted by Delhi Police
दिल्ली-NCR से यूपी तक फैले हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़
Missing Student reached Mathura for PUBG
PUBG में ₹1 लाख जीतने का टास्क! भटककर मथुरा पहुंचा छात्र
पड़ोसी ने महिला पर एयरगन से फायरिंग की (Photo-Representational)
केरल: मामूली विवाद के चलते पड़ोसी ने महिला पर एयरगन से किया फायर
Keralam wife kills husband
परिवार-संपत्ति को लेकर होता था झगड़ा, पत्नी ने बेल्ट से घोंटा पति का गला
Gujarat Gym Kand
गुजरात के जिम में पुलिस का छापा, लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग का आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और वारदात से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं. हमलावर की पहचान और गोली मारने की वजह पता लगाने के लिए पुलिस अलग-अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

Advertisement

फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. महिला को किस वजह से निशाना बनाया गया और हमलावर कौन था, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे. पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली के सुल्तानपुर डबास में 32 साल की महिला को मारी गोली, चेहरा ढककर आया था हमलावर, पुलिस जांच में जुटी |
    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 110 लोग हिरासत में, 15 पुलिसकर्मी घायल |
    एमपी के अशोकनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, अस्पताल में एक दिन की बच्ची की हत्या |
    टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम में बड़ा फेरबदल... 239 रन ठोकने वाले बल्लेबाज को बुलाया |
    अब पेजर में हिज्बुल्लाह जैसी सेंध नहीं लग पाएगी, भारतीय कंपनी ने किया कमाल |
    करोड़पति यूट्यूबर की बांहों में हसीना, गोद में उठाकर झूमा, मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस |
    अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद में नीतीश कुमार की एंट्री? ललन सिंह से हुई चर्चा |
    Masoor Dal Kofta: मलाई कोफ्ता छोड़िए, घर में रखी मसूर दाल से बनाएं फूले-फूले दाल कोफ्ता, रोटी-चावल संग लगेंगे टेस्टी |
    मान सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने CMO भ्रष्टाचार मामले में दिए CBI जांच के आदेश |
    ओडिशा, झारखंड, बिहार होते हुए यूपी... बेल्जियम की मशीन लेकर 308 पहिये वाला 'महाबली' ट्रक कहां पहुंचा? जानिए ताजा अपडेट
    Advertisement