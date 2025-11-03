scorecardresearch
 

तलाकशुदा महिला ने डाला शादी का दबाव, गुस्साए प्रेमी ने उतार दिया मौत के घाट

बेंगलुरु में प्रेम प्रसंग के चलते एक 40 साल की तलाकशुदा महिला की उसके विवाहित प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. शादी का दबाव डालने से नाराज़ प्रेमी ने चाकू से महिला पर कई वार किए और फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज कर लिया है. दोनों के बीच पिछले कई महीनों से अवैध संबंध थे.

शख्स ने प्रेमिका को चाकू से गोदा (Photo: AI-generated)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां एक 40 साल की महिला की उसके प्रेमी ने बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार आरोपी शादी के लिए दबाव डालने से नाराज़ था. 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना शुक्रवार को पिलन्ना गार्डन इलाके में हुई, जो के.जी. हल्लि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. पुलिस ने बताया कि मृतका एक तलाकशुदा महिला थी जो घरेलू कामकाज करती थी. 

शादी के लिए दबाव बना रही थी महिला

उसका आरोपी प्रेमी 43 साल का था और विवाहित था. दोनों के बीच पिछले कई महीनों से दोनों के बीच अवैध संबंध थे. महिला शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी इसके लिए तैयार नहीं था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया.

शुक्रवार को जब महिला अपने काम से लौट रही थी, तभी आरोपी ने उसे बातचीत के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया. वहां पर दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में आकर आरोपी ने चाकू से उस पर कई बार वार कर दिया. महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी. आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हत्या के बाद आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू जब्त कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर हैरानी जताई है. उन्होंने कहा कि इस इलाके में पहली बार इतनी भयावह वारदात हुई है. पुलिस ने लोगों से अफवाहें न फैलाने और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की है.

