बेंगलुरु में दिनदहाड़े 31.38 लाख की लूट, कैश एजेंट को घेरकर हथियारों से हमला, वारदात CCTV में कैद

बेंगलुरु के बैनरघट्टा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े लाखों रुपये की लूट को अंजाम दिया. बदमाशों ने एक कैश एजेंट से 31.38 लाख रुपये लूट लिए. इस दौरान उन्होंने पीड़ित पर हथियारों से हमला भी किया. ये सनसनीखेज वारदात CCTV में कैद हो गई. पढ़ें पूरी कहानी.

लूट के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है (सांकेतिक फोटो-ITG)
Bengaluru Daylight Robbery: बेंगलुरु में बदमाशों और अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. जिसकी ताजा मिसाल उस वक्त देखने को मिली, जब शहर के बाहरी इलाके में मौजूद बैनरघट्टा के सकलवारा रोड पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला. आरोपियों ने खुलेआम इस वारदात को अंजाम देकर कानून और पुलिस को चुनौती दे डाली.

बैनरघट्टा पुलिस स्टेशन का इलाका
सोमवार की दोपहर अचानक सकलवारा रोड पर दहशत फैल गई. करीब 4 बजकर 20 मिनट का वक्त था, जब सड़क पर रोज़ की तरह आवाजाही चल रही थी. तभी एक युवक को बीच सड़क पर रोक लिया गया. यह इलाका बैनरघट्टा पुलिस स्टेशन की सीमा में आता है. दिनदहाड़े हुई इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को सकते में डाल दिया. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वहां लाखों की लूट हो जाएगी.

बाइक सवार लुटेरों की करतूत
पीड़ित युवक की पहचान कैलास के रूप में हुई है, जो ‘उड़ान’ कंपनी की शाखाओं से नकदी इकट्ठा करने का काम करता था. वह अपनी जुपिटर स्कूटी से कैश कलेक्शन कर रहा था. तभी दो बाइकों पर सवार चार युवक अचानक उसके सामने आ गए. इससे पहले कि कैलास कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उसे रोक लिया. सड़क पर मौजूद लोग कुछ दूरी पर थे और हालात तेजी से बदले.

हथियारों के बल पर लूट की वारदात
चारों बदमाशों के हाथों में लंबे धारदार हथियार थे, जिन्हें दिखाकर उन्होंने कैलास को डराया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. बदमाशों ने उसके पास मौजूद ₹31.38 लाख नकद लूट लिए. इतना ही नहीं, वे उसकी जुपिटर स्कूटी भी लेकर मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई, जिससे आसपास के लोग कुछ कर नहीं पाए.

वारदात के बाद भाग निकले बदमाश
लूट के बाद बदमाश तेजी से वहां से निकल गए. करीब एक किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को छोड़ दिया. इसके बाद वे नकदी लेकर अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए. बदमाशों की यह पूरी हरकत बेहद सुनियोजित लगती है, जिससे पुलिस को शक है कि उन्होंने पहले से रेकी की थी. इलाके में फैले डर के बीच पुलिस को सूचना दी गई.

CCTV में कैद हुई वारदात
पूरी लूट की घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज के आधार पर बैनरघट्टा पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है. दिनदहाड़े हुई इस लूट ने बेंगलुरु की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

